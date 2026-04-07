Рязанский перинатальный центр рассказал о рекордах марта 2026 года

В марте 2026 года в Перинатальном центре Рязани родилось 444 малыша. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

По данным медиков, эта цифра стала рекордной за несколько последних лет.

Мальчиков родилось немного больше, чем девочек — 231 и 213 соответственно.

У 4 мам в марте родилось сразу двое деток.

Самая крошечная пациентка месяца появилась на свет с весом 960 граммов, самая крупная малышка весила при рождении 4 килограмма 580 граммов. Мальчиков среди рекордсменов в этот раз не было.