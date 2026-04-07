Соцфонд рассказал, какие выплаты могут получить беременные рязанки

7 апреля в России отмечают День беременных. Отделение Соцфонда по Рязанской области рассказало, какие меры поддержки могут получить жители Рязани и области.

Будущая мама может выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности, благодаря родовому сертификату. Электронный родовый сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. С начала 2026 года в Рязанской области более 4 тысяч женщин и новорожденных получили услуги по родовым сертификатам.

Вторая мера поддержки — пособие по беременности и родам. Получить его могут работающие рязанки. Размер пособия составляет 100% среднего заработка женщины и выплачивается суммарно за весь период отпуска продолжительностью 140 календарных дней. Минимальный размер пособия в 2026 году — 124 702,20 руб., а максимальный — 955 836,00 руб.

Не работающие жительницы региона могут получать единое пособие для беременных, вставших на учет до 12 недель беременности. Размер пособия зависит от доходов семьи и может составлять 50%,75% или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в Рязанской области –18 373,00 руб.). При назначении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости.

Независимо от доходов семьи рязанским семьям при рождении ребенка Отделение СФР по Рязанской области выплачивает единовременное пособие. Размер пособия составляет 28 450,45 руб. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

Со всеми социальными выплатами и пособиями для будущих мам и семей с детьми можно ознакомиться на официальном сайте СФР, а также по телефону: 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник — четверг: с 09:00 до 18:00; пятница: с 09:00 до 16:45).