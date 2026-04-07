Серые жабы массово вышли на нерест в Рязанской области

В Рязанской области начался массовый выход серых жаб на нерест. Об этом сообщила в соцсетях орнитолог Алёна Фионина.

По её словам, такое природное явление в регионе наблюдается ежегодно.

«Десятки, сотни этих очаровательных амфибий идут по лесным дорогам к ближайшей канаве, чтобы продолжить род, — описывает происходящее орнитолог. — Оплодотворение у жаб наружное, как такового спаривания (копуляции) нет. Иногда можно наблюдсть жаб в амплексусе — самец обхватывает и удерживает самку, дожидаясь, пока она начнет выметывать икру, чтобы тут же выпустить на икру семенную жидкость. Обычно это происходит в воде, но особо нетерпеливые самцы взбираются на самку уже на суше. Жабы не прыгают, подобно лягушкам, а ходят, медленно переставляя лапы».

На нерест жабы выходят ночью, днём — прячутся. Увидеть их вне сезона размножения трудно.

Также Фионина описала, каковы жабы на ощупь — «очень приятные, прохладные и бугристые, без всякой слизи». Орнитолог посмотрела на них через тепловизор и выяснила, что температура тела у жабы ниже, чем у лесной почвы.