Умерла учительница, на которую напал с ножом школьник в Пермском крае 

Скончалась учитель русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олеся Петровна Багута. О её смерти сообщил губернатор Пермского края.

Сегодня утром перед входом в школу на педагога с ножом напал 17-летний подросток. Пострадавшую госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

Губернатор Махонин выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

Напавший с ножом на учителя 17-летний подросток до этого угрожал своей бывшей однокласснице. После этого ученика оставляли на второй год

По данным SHOT, в самой школе №5 Добрянки его угрозы называли «шутками». При этом девятиклассник состоял на учёте в полиции, его несколько раз оставляли на второй год.