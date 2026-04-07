Двое взрослых и их сын погибли во время атаки БПЛА во Владимирской области

Во Владимирской области во время ночной атаки дронов ВСУ погибли двое взрослых и их сын. Об этом сообщил утром 7 апреля губернатор региона Александр Авдеев.

«Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в 2-квартирный жилой дом», — написал губернатор в мессенджере Max.

Позднее он уточнил, что погибший ребёнок — 2014 года рождения. 5-летняя девочка выжила, сейчас она находится у родственников.

Соседи семьи, к счастью, не пострадали. Начавшийся после прилёта беспилотника пожар потушили сотрудники МЧС.