Два низководных моста освободились от воды в Рязанской области

За сутки в Рязанской области от воды освободилось:

— 2 низководных моста в Сапожковском и Михайловском муниципальных округах;

Реклама

— 43 приусадебных участка в рабочем посёлке Ермишь.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В то же время, в поселке Борки в Рязани подтоплены ещё 2 приусадебных участка.

На сегодняшний день остаются затопленными 15 низководных мостов, 5 участков автодорог, 138 приусадебных участков. Отрезано 14 населённых пунктов.

На территории Рязанской области организовано 9 лодочных переправ. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется.