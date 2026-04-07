Фото: Иви/НТВ
Новости кино и ТВ

Новый сезон «Страха над Невой» выйдет на НТВ 13 апреля 

Алексей Самохин
13 апреля в эфире НТВ стартует второй сезон мистического детектива «Страх над Невой» (18+) с подзаголовком «Огненный круг». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В главных ролях — Антон Хабаров и Андрей Фролов. Сериал также будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра Иви с 9 апреля. Проект создан совместно Иви и НТВ, производством занималась «Студия РоЕл».

Лето 1970-го: три смерти и тайный обряд

Ленинград, июль 1970 года. Во дворе НИИ на глазах у десятков людей погибают трое — после загадочного ритуала. Город оцепенело молчит. Майор Владимир Чубин берётся за расследование и быстро понимает: перед ним не обычное уголовное дело. Следы ведут к древнему языческому культу. Но вот вопрос, который не даёт покоя: это возвращение Чернобога или что-то ещё более тёмное и неизведанное?

Реклама

Чубину дают неофициальный карт-бланш и одного помощника из Москвы — капитана Егора Фёдорова. В ходе расследования они натыкаются на самиздат о языческих богах и разыскивают автора повести «Горящий человек», где с подробностями описаны ритуалы поклонения и жертвоприношения на Древней Руси. Майор всё больше склоняется к версии об огнепоклонниках. А тем временем в Ленинграде действует живая секта, и первые смерти — далеко не последние.

Актёр Антон Хабаров воспринимает «Страх над Невой» как современный миф. По его словам, Чубин и Фёдоров противостоят не только внешнему злу, но и собственным внутренним демонам. Характеры героев сохранились с первого сезона, их тандем и противоборство с преступным миром остались узнаваемыми.

Как из Петербурга-2025 сделали Ленинград-1970-й

Андрей Фролов признаётся: на съёмочной площадке происходила настоящая магия. Команда работала в самых живописных уголках Санкт-Петербурга — у стен Петропавловской крепости, в доме балерины Кшесинской, в здании ТЮЗа, на набережных Невы и Фонтанки. Квартиры для съёмок отбирали не только по виду, но и по запаху — некоторые сохранили атмосферу именно тех лет. 

Отдельный артефакт эпохи — «Волга» ГАЗ-21 шоколадного цвета, автомобиль героя Фролова.

Режиссёр: «Теперь мы погружаемся внутрь секты»

Режиссёр-постановщик Илья Максимов уверен во втором успехе. Он объясняет: если первый сезон позволял наблюдать за закрытым миром сект как бы через замочную скважину, то теперь зритель попадает внутрь. Видно, как устроена секта, как в ней созревает и разрастается зло. Семидесятые как фон добавляют истории особого обаяния: красивая одежда, узнаваемая архитектура, другой ритм жизни.

Художник по костюмам Наталья Гапонова рассказывает, что образы сектантов создавались с особой тщательностью. Задача звучала непросто: передать людей, которые выглядят скромно и даже привлекательно, вызывают доверие — и при этом способны на жестокость. Специально разработанная униформа с капюшоном, стилизованная под советский брезентовый плащ, создаёт ощущение массовости и обезличенности. Толпа без лиц. Именно это и пугает больше всего.

Предыдущая статья
Два низководных моста освободились от воды в Рязанской области

Популярные материалы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье