Где в Касимове освятить куличи и яйца перед Пасхой. Список храмов, расписание

В преддверии Светлого праздника Пасхи 7инфо делится с читателями подробным расписанием, где, когда и во сколько в Касимове и Касимовском округе можно будет освятить куличи, яйца и творожную пасху. Традиционно освящение пасхальных брашен будет проходить во всех храмах в Великую субботу, прямо накануне светлого праздника. В 2026 год Великая суббота приходится на 11 апреля, Пасха — на 12 апреля.

В Троицком храме в 7:30 начнётся Литургия, после неё — освящение пасхальных брашен. Благословлять их будут с 11 до 17 часов. В Архангельском храме Литургия начинается в 8:00. С 12 до 16 часов будут освящать куличи и яйца.

В Казанской монашеской общине в 7:00 начнётся Литургия. После неё — освящение снеди. В Вознесенском кафедральном соборе Литургия начнётся в 6:30. Куличи и яйца будут освящать с 10 до 18 часов.

Освятить пасхальные брашна можно будет в Ильинском храме. Чин запланирован на 12 часов. В Благовещенском храме освящение куличей, яиц и пасок пройдёт сразу после Литургии. Она начнётся 8:00. В Никольском храме субботняя Литургия стартует в 5:00. С 9 до 19 часов будут проводить чины освящения снеди. В Георгиевском храме — в 7:00 Литургия, с 11:30 до 17:00 — освящение куличей.

В храме Владимирской иконы Божией Матери села Ардабьево в 8:00 начнётся Литургия. Освящать яйца и куличи будут с 10:30-13:00. В Крестовоздвиженском храме села Балушевы Починки освящение снеди состоится в 14 часов.

В Преображенском храме села Бабино-Булыгино в 8:00 состоится Литургия, с 11 до 16 часов будут освящать пасхальную снедь. Никольский храм села Токарёво приглашает верующих освятить куличи и яйца в 15:00.

Для чего освящают куличи, яйца и творожные пасхи

Освящение пасхальных угощений — это вовсе не «наделение еды магическими силами», как ошибочно полагают некоторые. Это благословение на разговение — первый скоромный ужин по окончании долгого поста. Священник произносит молитву: «Господи, благослови снедь сию…» и кропит яства святой водой. Никаких обещаний, что кулич защитит от порчи или исцелит от болезней. Эти понимания процесса освящения лежат вне христианского мировоззрения. Освящённая снедь дарует утешение и радость и является неотъемлемым символом Светлого Воскресения.

Почему кулич, крашеные яйца и сладкий творог — символы Пасхи

Кулич — это не просто выпечка, а напоминание о том, как воскресший Христос являлся ученикам и разделял с ними трапезу. В церковной традиции в первые дни Пасхи на аналое ставят артос — большой освящённый хлеб с изображением Креста. Он знаменует и хлеб Тайной вечери, и присутствие Спасителя среди верующих. В конце Светлой седмицы артос раздают прихожанам.

Кулич — это фактически домашний артос. С ним верующие будто бы присоединяются к апостольской трапезе. Тесто делают сдобным, сладким, с изюмом и орехами: после долгого поста Пасха — время радости и утешения.

Самое известное предание о пасхальном яйце связано с Марией Магдалиной. Придя в Рим к императору Тиберию, она принесла в дар простое куриное яйцо со словами «Христос воскресе!». Император усомнился: «Как можно воскреснуть из мёртвых? Это так же невозможно, как этому яйцу стать красным». И на глазах у всех яйцо покраснело. С тех пор христиане красят яйца в красный цвет — цвет Христовой крови и цвет жизни. Но символ глубже: яйцо — это замкнутая капсула жизни. Под скорлупой таится живое, чтобы в свой час разбить оковы и выйти на свободу. Так и Христос три дня пролежал во гробе, чтобы воскреснуть и победить смерть.

Каноничный цвет пасхальных яиц — красный. Жёлтый, зелёный, синий, всевозможные рисунки и наклейки — это уже народное творчество, которое Церковь не запрещает. Важно лишь помнить, чтобы за красотой не терялся смысл этого символа.

Творожная пасха (блюдо в виде пирамиды) — уникальная русская традиция. Её форма символизирует Гроб Господень, а творог с маслом и цукатами — сладость райской жизни.