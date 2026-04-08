Прокуратура восстановила право 16-летней сироты из Касимова на жильё

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о мерах поддержки для отдельных категорий граждан.

В ходе проверки было выявлено, что несовершеннолетней девочке, находящейся под опекой, незаконно отказали во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья.

Реклама

Прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал признать решение регионального министерства образования незаконным и необоснованным, а также обязать включить 16-летнюю девочку в соответствующий перечень.

Суд полностью удовлетворил заявленные требования. После вступления решения в законную силу прокуратура будет осуществлять контроль за его исполнением, чтобы девочка получила положенное ей по закону жильё.