В Рязани вылечили сложнейшую патологию молочной железы

Врачи отделения гнойной хирургии Областной клинической больницы провели уникальную операцию по лечению хронического гранулематозного мастита — одной из самых сложных и редких патологий молочной железы.

Пациентка 45 лет поступила в больницу в тяжёлом состоянии. Заболевание началось в январе с острого абсцесса, который был вскрыт в Коломне, но стандартная терапия не дала результата. Болезнь перешла в хроническую форму: образовался болезненный инфильтрат диаметром около 10 см и свищи.

По словам заведующего отделением Игоря Кондруся, гранулематозный мастит называют «великим имитатором», так как до 50% случаев ошибочно принимают за рак из-за схожей клинической картины.

Чтобы исключить онкологию, врачи применили мультидисциплинарный подход: провели УЗИ, МРТ с контрастированием и трепан-биопсию с гистологическим анализом. Это позволило со 100% уверенностью исключить злокачественную опухоль и избежать ненужной химиотерапии.

Операцию выполнили главный хирург Рязанской области профессор Владимир Юдин и Игорь Кондрусь. Проведена секторальная резекция поражённого участка единым блоком, что полностью устранило очаг инфекции и снизило риск рецидива (при обычных методах он достигает 40%).

Несмотря на большой объём удалённых тканей, хирурги восстановили форму груди, наложили косметический шов и применили современную систему дренирования.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. На 14-е сутки швы сняты, рана зажила первичным натяжением. Пациентка избавилась от многомесячных страданий и сохранила высокое качество жизни.