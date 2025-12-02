В Рязани определили победителей регионального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2026»

В Рязанской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2026». Конкурс организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети» Ассоциацией лучших школ при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства просвещения и Общероссийского профсоюза образования.

Цель конкурса – раскрыть потенциал молодых педагогов. В 2026 году проект проводится в семи номинациях: молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций (ДОО), молодые учителя, педагоги-психологи, классные руководители, педагоги дополнительного образования, молодые управленцы и педагоги-наставники.

В Рязанской области конкурс прошел в два этапа. На заочный отборочный этап подали заявки 60 участников из 20 муниципалитетов. В финал вышли 20 педагогов, которые 1 и 2 декабря на базе Рязанского института развития образования прошли конкурсные испытания. Они включали публичное выступление на актуальную тему в сфере образования и воспитания детей, интерактивную презентацию опыта работы, организацию педагогического занятия в цифровой образовательной среде и создание тематических видеороликов о своей деятельности.

Победителями в номинациях стали:

Молодые воспитатели ДОО: Ирина Карцева из детского сада №138 г. Рязани;

Молодые учителя: Яков Политов, учитель физкультуры Криушинской школы Клепиковского района;

Педагоги-психологи: Ксения Ожерельева из Михайловской СОШ №3 Михайловского округа;

Классные руководители: Оксана Леонова, учитель начальных классов Ухоловской СОШ Ухоловского района;

Педагоги дополнительного образования: Юлия Николаева, педагог рязанского Дворца детского творчества;

Молодые управленцы: Вероника Митянская, заместитель заведующего детского сада №143 г. Рязани;

Педагоги-наставники: Елена Цветкова, учитель-логопед детского сада №37 г. Рязани.

Победители регионального этапа представят Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в 2026 году.