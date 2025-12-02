Трикотажный бизнес в Рязани выставлен на продажу за 28 миллионов рублей 

Новогодняя столица-2026
В Рязани на продажу выставлена действующая фабрика по выпуску верхнего вязаного трикотажа. Объявление опубликовано на сайте Авито. 

Сообщается, что бизнесу около 30 лет. Текущая выручка предприятия составляет около 2 000 000 ₽, расходы — 1 700 000 ₽. Чистая прибыль — примерно 300 000 ₽ в месяц. 

Заявленный срок окупаемости — 12 месяцев, хотя не совсем понятно, откуда взялась такая цифра. 

Фабрика оформлена на индивидуального предпринимателя. В штате — около 25 сотрудников. 

Производство размещается в арендованном помещении площадью 1 000 м². Объект находится в Рязани, в Железнодорожном районе, по адресу ул. Щорса, 38/11. Ежемесячная ставка аренды — 75 000 ₽.

Основное оборудование находится в собственности, возраст техники — от 8 до 12 лет. 

Продукция продаётся через маркетплейсы и доски объявлений, а также по B2B-контрактам. 

