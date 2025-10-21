Вторник, 21 октября, 2025
Павел Малков: В областном бюджете следующего года сохраняются все направления развития Рязанского региона

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков, прокомментировал проект закона об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который обсуждался на очередном заседании Правительства региона.

Павел Малков подчеркнул: «Бюджет следующего года непростой, но абсолютно рабочий. Как всегда в меру консервативно подходим к его формированию. Происходит определенная корректировка по собираемости налогов в бюджет, в первую очередь за счет сокращения по налогу на прибыль организаций. При этом у нас сохраняются все направления развития региона. В этом и следующем году ожидаем рост в промышленности, сельском хозяйстве выше показателей в ЦФО и по стране в целом. Все социальные обязательства, безусловно, будут выполнены. Продолжится строительство тех объектов, которые начали, а также поддержка малого и среднего бизнеса, других значимых для жителей региона проектов. Поэтому с уверенностью смотрим в будущее. Расходы где-то придется сократить, но бюджет устойчив, и все поставленные задачи будут выполняться. В том числе, по развитию системы социальной поддержки граждан, повышению зарплаты работников бюджетной сферы и указных категорий».

Губернатор обратил внимание на необходимость продолжения участия во всех федеральных программах и проектах, что сейчас удается в полной мере. Павел Малков выразил большую благодарность Правительству РФ за поддержку, с каждым федеральным ведомством регион работает в тесном и постоянном контакте, везде есть взаимопонимание. Отдельную благодарность глава региона выразил председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы России, депутату от Рязанской области Андрею Макарову, который очень активно участвует в решении всех задач региона.

Министр финансов региона Марина Наумова представила законопроект на заседании. Она отметила, что в ключевых приоритетах при формировании проекта областного бюджета остается выполнение всех соцобязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей, достижение национальных целей развития, определенных Указами Президента РФ. Марина Наумова озвучила основные параметры бюджета на следующий год. В числе основных расходов – соцподдержка граждан, развитие первичного звена здравоохранения и обеспечение жителей лекарствами, реализация национальных проектов, строительство детских садов и школ, спорткомплексов, медучреждений, благоустройство общественных и дворовых территорий, модернизация коммунальной инфраструктуры региона, комплексное развитие сельских территорий, ремонт и содержание автодорог, строительство моста через р. Оку, господдержка АПК, малого бизнеса, других отраслей экономики, а также муниципалитетов.

Кроме того, на заседании Правительства был одобрен прогноз социально-экономического развития Рязанской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В базовом варианте предусмотрены умеренные темпы роста большинства показателей. Документ будет направлен на дальнейшее рассмотрение в Рязанскую областную Думу в составе документов по бюджету.

