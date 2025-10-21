Политолог Владимир Скачко заявил NEWS.ru, что в Верховной Раде много депутатов, которые при удобном случае готовы предать президента Владимира Зеленского. Он не исключил, что в «сдаче» нынешнего главы Украины могут участвовать даже те, кто сейчас от него зависит.

«Зеленскому следует ждать предательства прежде всего от тех депутатов Рады, которые сегодня зависят от него. Но в конце концов его, видимо, предадут все. Ведь Украина — это партизанский отряд из трёх человек: командир, комиссар и предатель. Всё упирается в цену и в то, откуда пойдут деньги. Не предавать — это вообще не украинская история», — отметил Скачко.

При этом эксперт допускает, что Зеленский останется у власти, пока будет удобен Соединённым Штатам. Но как только он станет не нужен, его, по мнению аналитика, незамедлительно устранят.

«Зеленский «случайно» подавится галушкой или пельменем, и никто не будет разыгрывать комедию по его снятию», — выразил мнение Скачко.