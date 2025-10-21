Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области снизилась на 9% за неделю. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 13 по 19 октября 2025 года количество заболевших ОРВИ в Рязанской области составило 5 301 человек, что на 9,1% меньше, чем на предыдущей неделе.

Зафиксировано 10 случаев COVID-19, на предыдущей неделе — 18.

Грипп может поразить людей любого возраста, но наибольшую опасность представляют серьезные осложнения. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты.

Прививочная кампания против гриппа продолжается. Вакцинировано 43,9% взрослых, 73,1% детей. Общий охват привитого населения области 20,6%.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется:

Чаще мыть руки и использовать антисептики.

Регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Носить маску в местах скопления людей.

Избегать контактов с больными.

Укреплять иммунитет.

При появлении симптомов заболевания оставайтесь дома и немедленно обратитесь к врачу. Соблюдайте постельный режим, пейте больше жидкости и употребляйте пищу, богатую витаминами.