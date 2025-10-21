Мужчина 37 лет пострадал при пожаре в цехе в Рязани

В Рязани 20 октября произошёл пожар в цехе, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Возгорание в цехе, расположенном на улице Восточный промузел, было зафиксировано в 2:46. На место происшествия прибыли 20 пожарных и 7 единиц техники. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.

В ходе возгорания было повреждено оборудование. К счастью, погибших нет. Один человек получил травмы — это мужчина 1988 года рождения. Он был доставлен в больницу.