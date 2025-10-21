Вторник, 21 октября, 2025
Адвокат указала на «тёмные пятна» в деле об убийстве режиссёра Политика 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

В деле об убийстве кинооператора и режиссёра Сергея Политика остаётся много неясностей. Об этом рассказала адвокат Анна Бутырина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По её словам, предполагаемого «закладчика», который во время конфликта нанёс режиссёру смертельное ранение, будут судить по статье 105 УК РФ — «Убийство». Если в ходе расследования удастся доказать, что подозреваемый хотел отомстить жертве за жалобы в полицию, это может стать отягчающим обстоятельством.

Юрист отметила, что если Сергей Политик действительно обращался в правоохранительные органы с жалобами на то, что в его доме неизвестные прячут запрещённые вещества, то полиция должна была отреагировать и провести проверку. Однако пока этот факт официально не подтверждён, поэтому делать выводы о случившемся преждевременно.

«Если Сергей действительно подавал заявление о предполагаемых закладчиках, но их личности не были установлены, то мы не можем привлекать к ответственности правоохранительные органы», — пояснила Бутырина.

Отвечая на вопрос, можно ли привлечь к ответственности сотрудников полиции, если они проявляют халатность, адвокат подчеркнула, что каждая ситуация рассматривается индивидуально.

«Если речь идёт о бездействии или слабой реакции правоохранительных органов, гражданин может подать жалобу в вышестоящие инстанции, включая прокуратуру. Если будет установлено, что сотрудник превысил полномочия или нарушил закон, его привлекут к ответственности», — уточнила она.

Кроме того, Бутырина рассказала, как гражданам можно защитить себя, если они сталкиваются с «закладчиками» возле дома. Прежде всего, необходимо обращаться в полицию и муниципальные службы с соответствующими жалобами.

«Если поблизости нет камер наблюдения, нужно добиваться их установки», — подчеркнула адвокат.

