Если ваша покрышка всё ещё находится в хорошем состоянии, но потеряла часть шипов, их можно восстановить самостоятельно или обратиться в специализированный сервис. Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов отмечает, что дошиповку шин имеет смысл проводить только в том случае, если шины новые и качественные.

— Дошиповка выполняется при потере 10–20 % шипов для восстановления эксплуатационных свойств зимних шин. При этом износ покрышки не должен превышать 25%. Метод достаточно эффективный, однако есть нюансы, зависящие от навыков исполнителя, а также от качества и конструкции устанавливаемых шипов. В любом случае достичь заводского уровня установки шипов довольно сложно, — считает Тимашов.

Читайте также: Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

К преимуществам дошиповки можно отнести продление срока службы шин, улучшение сцепных свойств и устранение дисбаланса, — отмечает специалист.

Среди недостатков — дополнительные финансовые затраты и потеря времени, связанные с ремонтом зимней шины.