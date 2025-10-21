Проект «Пушкинская карта» охватывает 95 учреждений культуры Рязанской области

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков провел онлайн-совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщило министерство территориальной политики региона.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение реализации проекта «Пушкинская карта» в Рязанской области. Карта предназначена для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и позволяет им ежегодно получать от государства субсидию в размере 5 тысяч рублей на посещение культурных мероприятий.

Было отмечено, что в регионе проект охватывает 95 учреждений культуры, а его пользователями стали почти 74 тысячи человек. С момента запуска программы региональная афиша пополнилась почти 10 тысячами мероприятий, из которых более 2 тысяч уже состоялись в этом году.

8 сентября в Рязанской области прошла региональная акция «День Пушкинской карты». В ее организации приняли активное участие муниципалитеты. Также на встрече обсуждалось участие муниципальных учреждений культуры в отборе проектов для получения грантов из Президентского фонда культурных инициатив.

С 15 октября началась заявочная кампания на новый конкурс, поддерживающий проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Заявки от негосударственных НКО, коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальных предпринимателей принимаются до 2 декабря 2025 года. В ходе совещания участники обсудили нововведения конкурса этого года, касающиеся дополнительных требований к заявкам.