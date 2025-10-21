Вторник, 21 октября, 2025
6.1 C
Рязань
Экономика и бизнес

За три года объем финансирования нацпроектов в Рязани превысил 9 млрд рублей

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Рязань продолжает активно участвовать в национальных проектах и привлекать серьезные объемы федерального и областного финансирования для развития социальной сферы, модернизации инфраструктуры и благоустройства общественных пространств.

В 2023-2025 годы Рязань приняла участие в 10 национальных проектах. Объем финансирования проектов составил более 9 млрд. рублей. Участие в нацпроектах позволяет областному центру динамично развиваться. Так, по оценке Индекса качества городской среды Минстроя России в 2024 году Рязань показала высокий результат и заняла 4 место среди 62 городов России. 

Рязань показала положительную динамику по всем 36 критериям. В 2018 году, когда рейтинг начал формироваться, индекс для Рязани составлял 180 баллов, в 2023 году он составил уже 229 баллов, а в 2024 году — 271 балл. Это говорит о высокой результативности работы, проведенной за последние два года.

В частности, в 2023-2025 годах в рамках национальных проектов введены в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения: детский сад № 39 (мкр. Семчино) и детский сад № 40 (мкр. Кальное). Проведен капитальный ремонт двух зданий и оснащение оборудованием МБОУ «Школа № 9/31», МБОУ «Школа № 58» (остальные школы ремонтировались в рамках реализации государственных программ).

Кроме того, проведен ремонт помещений в шести школах города (№ 55, № 63, № 64, № 69, № 71, № 76) для обеспечения реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, оборудованы специализированные кабинеты.

Приобретено оборудование для двух школ города (№ 63, № 65), созданы детские технопарки «Кванториум».

Проведено техническое оснащение муниципального музея «Рязанский музей путешественников», переоснащение 4 муниципальных библиотек по модельному стандарту.   

Осуществлено благоустройство 11 общественных пространств, в том числе сквера имени Маршала С.С. Бирюзова, Новопавловской рощи, Лесопарка, Черезовских прудов, Парка Морской славы, площади Победы. Проведено комплексное благоустройство 17 дворовых территорий, ремонт 33 участков улично-дорожной сети города Рязани.

Завершено строительство объекта «Расширение и реконструкция канализации города Рязани Западный коллектор (тоннельная часть)».Создано 15 мест накопления твердых коммунальных отходов.

В настоящее время в рамках национальных проектов выполняются работы по благоустройству Лесопарка, Черезовских прудов.

Продолжается строительство:

— детского сада на 224 места в районах ЖК «Метропарк»;

— строительство школы на 1100 мест в ЖК «Олимпийский».

Начинается строительство двух школ:

— «Общеобразовательная школа на 1650 мест ДПР 7,7А», 

— «Общеобразовательная школа на 1100 мест (Школа № 28)».

Завершается капитальный ремонт здания и оснащение оборудованием: МБДОУ «Детский сад № 20» по ул. Павлова, 28.

Проводится комплексное благоустройство 3 дворовых территорий.

Проводится расселение 8 аварийных домов (выплата возмещения собственникам/приобретение квартир для переселения нанимателей).

