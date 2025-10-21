Цыган подозревается в распространении наркотиков в Рязани

В Рязани задержали мужчину, который подозревается в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Железнодорожному району Рязани в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» задержали 30-летнего местного жителя. Его подозревают в причастности к сбыту синтетических наркотиков.

Во время личного досмотра у мужчины изъяли упаковку с множеством полимерных свёртков, содержащих кристаллическое вещество. Экспертиза, проведённая в Экспертно-криминалистическом центре УМВД, показала, что это наркотическое средство, производное N-метилэфедрона, общей массой 12 граммов.

По предварительным данным, мужчина цыганской национальности, ранее судимый за наркопреступления, занимался распространением наркотиков в Рязани методом закладок около месяца. Он получил упаковку с «синтетикой» от куратора нелегального наркошопа через тайник и должен был распространить её содержимое, но его задержали полицейские.

Следователь ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело против задержанного по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, и оперативники принимают меры для установления его сообщников.