Павел Малков: Рязанская область получит 60 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о дополнительной федеральной поддержке ключевых направлений региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В частности, на переселение граждан из аварийного жилья региону будет выделено почти 60 млн рублей, что обеспечит новыми квартирами 88 человек.

«Это социально значимый вопрос. Решаем его в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального Минстроя, Фонда развития территорий. Прошу обеспечить контроль и эффективное освоение этих средств», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, Рязанская область получит дополнительные субсидии в размере 160 млн рублей на развитие современной городской среды. Эти средства будут направлены на продолжение благоустройства Лыбедского бульвара в рамках проекта «Рязань пешеходная». Глава региона отметил, что уже созданный участок бульвара стал одним из любимых мест отдыха горожан.

Руководители муниципалитетов сообщили о реализации мер по обращениям граждан в соцсетях. В селе Секирино Скопинского района отремонтировали улицы Горняцкая, Шахтерская и Церковная, что улучшило транспортную доступность во время половодья. В Доме культуры деревни Колесниково Клепиковского района завершили первый этап ремонта: заменили окна и обновили систему печного отопления. Планы на 2026 год включают газификацию здания, приобретение нового акустического оборудования и ремонт сцены.

На заседании правительства Павел Малков обратил внимание на большое количество проблем в Рязани, включая аварийность на сетях горячего водоснабжения и отопления. По сравнению с прошлым годом число аварий выросло на треть, а на сетях водоснабжения – более чем на 6%.

Губернатор отметил, что инфраструктура изношена, и решение проблемы началось с программы модернизации коммунальной инфраструктуры по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Однако работы по модернизации в Рязани оказались сложными, и техническая готовность ряда объектов составляет от 37% до 70%.

Заместителю Председателя Правительства Рустаму Халикову и министру ТЭК и ЖКХ Артему Уворвихвосту поручено разобраться в ситуации и принять меры для завершения работ.