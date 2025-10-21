Взрослый и подросток пострадали в ДТП в Рязани 20 октября

В Рязани 20 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом информирует региональная госавтоинспекция.

По предварительным данным, около 15:30 на 189-м километре трассы М-5 «Урал» 63-летний водитель автомобиля «Ваз 21041» из рабочего поселка Сапожок столкнулся с «Шевроле Лачетти», за рулем которого находился 46-летний местный житель.

В результате аварии водитель «Ваз 21041» и 13-летний пассажир «Шевроле Лачетти» были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области зафиксировано четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

Также зарегистрировано 33 аварии с материальным ущербом для автовладельцев.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 269 нарушений правил дорожного движения, включая три случая управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, один из которых был повторным.

Кроме того, зафиксировано 42 нарушения, связанные с использованием автомобилей с тонированными стеклами, два нарушения со стороны пешеходов, два нарушения правил перевозки детей, 18 нарушений среди водителей грузовых автомобилей и пять нарушений среди водителей автобусов.