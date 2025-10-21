Участник «ГЕРОИ62» рассказал чиновникам о поддержке семей военнослужащих

В рамках семинара, организованного областной прокуратурой, рассматривались вопросы профилактики коррупционных нарушений. Мероприятие было предназначено для сотрудников администраций различных районов и округов региона.
Участники обсудили актуальные ограничения и запреты для муниципальных служащих, а также методы оценки коррупционных рисков. Спикером выступил Евгений Казаков, участник проекта «ГЕРОИ62» и ветеран боевых действий.
Под руководством наставника председателя областного антикоррупционного комитета Сергея Сорокина, Евгений проинформировал аудиторию о региональных мерах поддержки для участников СВО и членов их семей.