Вторник, 21 октября, 2025
6.1 C
Рязань
Происшествия

Мужчину с хромотой задержали по подозрению в краже дорогих продуктов из супермаркетов Рязани

Анастасия Мериакри

Полицейские задержали мужчину с хромотой по подозрению в краже дорогих продуктов из супермаркетов Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В отдел МВД по Московскому району Рязани обратился сотрудник супермаркета, расположенного на окраине города. Он заявил, что с витрин исчезли дорогостоящие продукты питания.

Работник предоставил документы, подтверждающие, что из торгового зала были похищены упаковки красной рыбы, сыры, колбасы и алкогольные напитки.

Полицейские опросили сотрудников магазина и выяснили, что к краже мог быть причастен мужчина, который недавно посещал супермаркет. Этот посетитель запомнился тем, что хаотично перемещался по залу и заметно хромал, но не использовал костыль.

Позже в полицию обратился сотрудник другого супермаркета, находящегося на другом конце района. Там также обнаружили недостачу сыра и колбасы. Кассиры вспомнили хромающего мужчину, который покинул магазин без покупок.

Благодаря приметам этого необычного посетителя полицейским удалось установить личность подозреваемого — 38-летнего жителя Рязани. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражи из магазинов, организацию притонов для употребления наркотиков и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и задержали злоумышленника. Сейчас устанавливается его причастность к другим подобным преступлениям.

Предварительно установлено, что 38-летний мужчина некоторое время назад получил травму ноги и начал хромать, используя при этом палочку. Он совершил несколько краж в магазинах, пряча продукты и алкоголь в рюкзак и покидая торговый зал мимо касс. За это его привлекли к ответственности. Однако спустя некоторое время он вернулся к противоправной деятельности, но чтобы не привлекать внимания, стал приходить в магазины без палочки. Это не помогло.

Дознаватель полиции возбудил уголовные дела в отношении задержанного по ч. 1 ст. 158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

