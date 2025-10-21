Рязанцев ждет массовое отключение электроэнергии в связи с обрезкой деревьев

В среду и четверг, 22 и 23 октября в Рязани массово отключат электроэнергию. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».
С 09:00 до 16:00 в связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев будет отключена электроэнергия по следующим адресам:
- улица Свободы (Канищево), дома 1-140;
- улица Семчин Лоск, дома 1-58;
- улица Трехреченская, дома 1-34, 43-63, участки 114, 200, 201, 216, 218, 298, 329;
- 5-й Озерный переулок, дома 1-6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, д.18-29, д.40, 42, 98, участок 78;
- 4-й Озерный переулок, дома 1-5, 7, 9-16, 18-24, 32, участки 83, 85, 127, 128;
- 3-й Озерный переулок, дома 1-10, 11, 12-24;
- 2-й Озерный переулок, дома 1-19, участок 112;
- 1-й Озерный переулок, дома 2-8, 10, 12, 14;
- Озерный проезд, дома 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 13, 15, 46, 48, 50, 60, участки 169, 179;
- улица Семчинская, строение 2;
- улица Дачная (Канищево), дома 1-6, 8-12, 14-25, 27-32, 34, 35, 38-41, 43, 43а, 45, 45а, 46-52, 54-75;
- улица Советская (Канищево), дома 1а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9-77, Преображенская церковь;
- улица Дорожная, дома 1 стр 1, 1-17 (нечетная сторона), 2-18 (четная сторона), 21-41(нечетная сторона), 24а;
- улица Хрюкина, дома 1-70;
- улица Преображенская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- улица Вишневый переулок, дома 1-15;
- улица Колхозная, дома 1-53а;
- улица 1 Мая, дома 1-77;
- Сенной переулок, дома 1-10;
- улица Луговая (Канищево), дома 1-44а, 47, 48;
- улица Ленпоселок, дома 1-31, 35, 38-69, 71, 72, 73;
- улица Новая (Канищево), дома 1а-5
- улица Интернациональная, дома 5-д, у дома 7а, д. 7б – православный храмовый комплекс, МОУ ДОД ДЮЦ «Надежда;
- улица Станкозаводская у дома 30;
- улица Школьная, д. 1а.