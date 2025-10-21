Предприниматели Рязанской области учувствуют в Международной выставке «Реклама-2025»

В Москве начала работу 32 Международная специализированная выставка технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2025». В ней принимают участие представители Рязанской области.

Международная выставка «Реклама» – главное ежегодное событие для профессионалов российского отраслевого рынка, которое демонстрирует весь спектр технологий и услуг для производства и заказа рекламы. Она организована АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Ассоциации коммуникационных агентств России. В этом году в ней принимают участие свыше 150 компаний из России, Китая и Беларуси.

Рязанская область представлена индивидуальными стендами компании «Системы» и ИП Владимира Зюзина – производители специализируются на установке современных рекламных конструкций различного формата, включая вывески, панель-кронштейны и фасадные таблички. Содействие в участии в Международном выставочном проекте предпринимателям региона оказал Центр «Мой бизнес» областного Агентства развития бизнеса, который обеспечивает комплексную поддержку представителям бизнес-сообщества в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В рамках выставки организована насыщенная деловая программа. Особое место в ней занимает XIV Международный форум «Матрица рекламы» – крупнейшая дискуссионная площадка, на которой эксперты обсуждают актуальные вопросы рынка: маркировку, брендинг, эффективные рекламные площадки, производство сувениров, работу с персоналом.