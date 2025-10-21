Аварийность на системах горячего водоснабжения и отопления в Рязани выросла на треть по сравнению с 2024 годом

Аварийность на системах горячего водоснабжения и отопления Рязани в 2025 году возросла на треть по сравнению с 2024 годом, а на водопроводных сетях — более чем на 6%. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства 21 октября.

Губернатор отметил, что проблема изношенности инфраструктуры актуальна для всей страны. Однако была принята программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на реализацию которой выделены значительные средства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Тем не менее, несмотря на это, работы не были выполнены в полном объёме. Техническая готовность ряда ключевых объектов составляет от 37% до 70%.

Рустаму Халикову, заместителю председателя правительства, и Артему Уворвихвосту, главе министерства ТЭК и ЖКХ, поручено разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры.