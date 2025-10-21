Ветераны СВО встретились со студентами Рязани в День отца

В День отца состоялась встреча учащихся рязанских вузов и ссузов с участниками специальной военной операции. Мероприятие было организовано в рамках кадрового проекта «ГЕРОИ62». Его гостями стали ветераны Пётр Рябов и Евгений Бажанов.
Они рассказали студентам о своём взрослении, о том, какую роль в формировании мужского характера играет отец, и о принципах, которыми они теперь руководствуются в воспитании собственных детей.
Ветераны также поделились со слушателями историями своего боевого пути, ответили на многочисленные вопросы и дали молодёжи ценные жизненные наставления.