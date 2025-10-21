Боец ВСУ рассказал, чего больше всего боятся на передовой 

Боец украинской армии рассказал, чего больше всего боятся солдаты Киева на фронте. По его словам, русские могут запускать до нескольких сотен беспилотников в день, и «это очень страшно», пишет «Царьград».

Боец четвёртой бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Украины Андрей Отченаш сообщил, что подразделения российской армии способны ежедневно запускать по нескольку сотен FPV-дронов. «Это очень страшно», — подчеркнул он.

«У противника летает невероятное количество FPV-дронов. Двести за день — это уже очень много, это действительно страшно. Плюс ещё оптоволоконные дроны, которые тоже доставляют немало проблем», — рассказал Отченаш.

Он добавил, что беспилотники — не единственное оружие русских, которое вызывает сильный страх у украинских военных. По его словам, был день, когда на позиции ВСУ, лишь на одном участке фронта, прилетело 268 управляемых авиационных бомб (КАБ).

«Это ужасающие удары. Когда я находился на позиции, и КАБ падал где-то рядом, ощущение было такое, будто внутри всё превращается в желе… И это при том, что бомба упала в 150–200 метрах от нас», — с ужасом вспоминает боец ВСУ.

Отмечается, что сейчас российская артиллерия и операторы дронов наносят точечные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ряде областей объявлены блэкауты. Люди начинают выражать недовольство властями, которые по несколько дней не могут решить проблемы с отключением электричества и отопления.