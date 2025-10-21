ХК «Рязань-ВДВ» занимает 20 строчку в Чемпионате России по хоккею ВХЛ

Во Дворце спорта «Олимпийский» г. Рязани проходят матчи домашней серии Чемпионата России по хоккею среди мужских команд Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025/2026 гг.

В этом сезоне во Всероссийской хоккейной лиге принимают участие 32 клуба, включая ХК «Рязань-ВДВ». В регулярном чемпионате каждая команда проводит 62 матча: 31 на домашнем льду и еще 31 – на выезде. В плей-офф борьбу за главный трофей – Кубок Чемпионата России – смогут продолжить игру 16 сильнейших клубов. Игры стартовали 1 сентября и продлятся до марта 2026 года.

В начале октября ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу в трех матчах на выезде: рязанцы сумели превзойти в мастерстве пензенский «Дизель» (счет 4:2), саратовский «Кристалл» (счет 2:1) и тульский «АКМ» (счет 6: 0). С 19 по 25 октября наша команда проводит четыре игры на льду ДС «Олимпийский». В рамках первой из них – матча с самарской командой «ЦСК ВВС» – рязанские хоккеисты потерпели поражение. Сегодня наши спортсмены выйдут на лед против казанского «Барса», 23 октября соперником ХК «Рязань-ВДВ» станет ХК «Челны» из г. Набережные Челны, а 25 октября – команда «Нефтяник» из г. Альметьевска.

В настоящее время ХК «Рязань-ВДВ» занимает 20 строчку таблицы регулярного чемпионата с 16 очками.