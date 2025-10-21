Вторник, 21 октября, 2025
Власть и политика

Павел Малков потребовал прекратить давать «отписки» на обращения граждан

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков 21 октября провел заседание регионального Правительства. Глава региона дал поручения всем руководителям министерств и ведомств, а также главам округов и районов.

Губернатор в ходе заседания обратил особое внимание на содержание ответов ведомств и администраций муниципалитетов на обращения, которые жители региона направляют через Платформу обратной связи. Павел Малков зачитал более десятка из них и заявил, что недопустимы отписки, бюрократический язык по отношению к гражданам, которые в свою очередь задают свои вопросы вполне вежливо и порой предлагают грамотные решения той или иной проблемы. Он потребовал прекратить подобную практику. Также Губернатор сообщил о том, что теперь регулярно на заседаниях регионального Правительства будет подниматься эта тема с примерами худших ответов чиновников на обращения граждан.

«Разнообразим формат заседания Правительства. Теперь будем рассматривать и анализировать не только принятые меры по обращениям граждан, а и ответы на них. Занимательное чтение. Я много раз напоминал о важности этой работы. Я сам лично читаю все обращения граждан и рассчитываю, что это также делают все ответственные руководители и делают выводы, – сказал Павел Малков. – Почему такое наплевательское отношение в ряде случаев к людям, да еще и приправленное бюрократическим косноязычием? Их просто футболят, пишут, что невозможно вопрос решить. Что за безобразие? Так не пойдет, коллеги. Надо отреагировать на проблему, с которой обратился человек, и найти решение. Каждого прошу взять на личный контроль и под персональную ответственность работу с обращениями граждан. Это поручение руководителям органов власти и органов местного самоуправления зафиксировано в решении заседания правительства».

Губернатор также отметил, что есть ведомства, которые отрабатывают очень много обращений и при этом имеют очень мало негативных оценок со стороны граждан. Остальным нужно отстраивать эту работу.

