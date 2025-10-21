Рязанка выступила в программе «Доброе утро» на Первом канале

Рязанка приняла участие в программе «Доброе утро» (0+) на Первом канале, о чем сообщило издательство «Пресса».

Татьяна Тураева из Сасово выступила с ансамблем народной музыки «Ока» Рязанской областной филармонии с песней «Веселая кадриль». Выпуск с участием певицы вышел 21 октября.

«Погода не очень радовала – шел мелкий дождь и было холодно. Но на съемочной площадке царила прекрасная и очень продуктивная атмосфера. Выступить на Первом канале для меня большая радость и ступенька к чему-то новому и значимому», — поделилась впечатлениями Татьяна Тураева.