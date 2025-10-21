Рязанский спортсмен стал чемпионом мира среди военнослужащих

Рязанский спортсмен Светослав Тетерин завоевал звание чемпиона мира среди военнослужащих, о чем информирует министерство спорта Рязанской области.

Второй клубный чемпионат мира по боксу CISM прошел с 14 по 19 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В этом международном соревновании участвовали 65 боксеров из 12 стран: Бразилии, Чили, Аргентины, Мексики, Эквадора, Франции, Танзании, Сенегала, Венесуэлы, Камеруна, Боливии и России.

Представитель российского клуба ЦСКА, рязанский спортсмен Светослав Тетерин, выступающий за СШОР «Академия единоборств» и клуб бокса ВДВ, а также являющийся спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки, одержал победу в супертяжёлой весовой категории — свыше 92 кг, одолев боксера из Бразилии и завоевав чемпионский титул.

Поздравляем спортсмена и его тренеров Германа Игнатьева и Илью Уланова.