Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило предварительные минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Об этом говорится в документе, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, минимальные баллы составят: по русскому языку — 40, по профильной математике — 40, по физике — 41, по обществознанию — 45, по истории — 40, по информатике — 46, а по иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии — 40.

По сравнению с 2025/2026 учебным годом требования изменились по шести предметам: химии, биологии, физике, информатике, истории и иностранному языку. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект расписания ЕГЭ-2026. Предполагается, что досрочный период продлится с 20 марта по 20 апреля, а основной стартует 1 июня — с экзаменов по истории, литературе и химии.