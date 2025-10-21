Названы популярные и редкие имена новорожденных в Рязани за 2025 год

Рязанский ЗАГС обнародовал статистику популярных и редких имен, которые родители выбирали для своих детей в период с января по сентябрь 2025 года.

Среди девочек наиболее популярным стало имя София, которым нарекли 105 новорожденных. На втором месте по популярности оказалась Анна — так назвали 101 ребенка. Варварой и Евой родители назвали по 94 и 93 девочки соответственно. Имя Василиса выбрали для 89 малышей, Мария — для 79, Виктория — для 69. Родилось 66 Алис и Полин, а Ксенией — 63.

Среди мальчиков лидирует имя Михаил, которым назвали 135 детей. Александр занял второе место — 98 мальчиков. Артем и Максим получили по 95 и 93 ребенка соответственно. Дмитрия нарекли 90 мальчиков, Матвея — 89. Иван стал именем для 83 мальчиков, Тимофей — для 69, Илья — для 67, а Кирилл — для 65.

Редкие и необычные имена для девочек включают Августину, Аксинию, Афанасию, Василину, Евфросинию, Зою, Лукерью, Лукрецию, Нюшу, Россияну, Рубину, Славяну, Степаниду и Устину.

Среди мальчиков самыми редкими стали Велеслав, Евсей, Ерофей, Леонард, Моисей, Ростислав, Христофор и Ян.