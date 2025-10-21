Вторник, 21 октября, 2025
7.1 C
Рязань
Экономика и бизнес

ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет

Анастасия Мериакри

Тринадцати достойнейшим семьям в торжественной обстановке вручили бытовую технику. Праздник в честь юбиляров под названием «Золото и бриллианты Рязанской земли» недавно состоялся во Дворце торжеств города Рязани.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков поздравил супругов от лица губернатора Павла Малкова. Он подчеркнул, что семья является основой традиционных ценностей, а каждый из присутствующих гостей — безусловный авторитет и гордость нашего региона. 

Директор ГБУ Рязанской области «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова рассказала трогательные истории знакомства и семейной жизни каждой из пар, а начальник Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина вручила юбилярам благодарственным письма и ценные подарки — бытовую технику. Спонсором приобретения подарков стал «Зелёный сад — наш дом». 

В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям. Многие корпоративные мероприятия, в том числе ежегодные поездки в Беларусь на День Победы, рассчитаны на взрослых и детей. В ГК «Зелёный сад — наш дом» уверены, что счастливые семьи — это надёжная опора для коллектива компании и залог успешного будущего всей страны.

ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
ГК «Зелёный сад - наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям.
Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2Vtzquh4apN

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Новости России

Подпольщик Лебедев заметил странность, в ночных ударах по Одессе

Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников»
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.

Последние новости

Павел Малков: в областном центре озеленили более 200 площадок

Месяц озеленения продолжится до конца октября, дальше эта работа будет масштабироваться.

Участник «ГЕРОИ62» рассказал чиновникам о поддержке семей военнослужащих

В рамках семинара, организованного областной прокуратурой, рассматривались вопросы профилактики коррупционных нарушений.

Ветераны СВО встретились со студентами Рязани в День отца

Мероприятие было организовано в рамках кадрового проекта «ГЕРОИ62».

Павел Малков потребовал прекратить давать «отписки» на обращения граждан

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства, которое он провел 21 октября. Соответствующее поручение он дал всем руководителям министерств и ведомств, а также главам округов и районов. Губернатор в ходе заседания обратил особое внимание на содержание ответов ведомств и администраций муниципалитетов на обращения, которые жители региона направляют через Платформу обратной связи. Павел Малков зачитал более десятка из них и заявил, что недопустимы отписки, бюрократический язык по отношению к гражданам, которые в свою очередь задают свои вопросы вполне вежливо и порой предлагают грамотные решения той или иной проблемы. Он потребовал прекратить подобную практику. Также Губернатор сообщил о том, что теперь регулярно на заседаниях регионального Правительства будет подниматься эта тема с примерами худших ответов чиновников на обращения граждан. «Разнообразим формат заседания Правительства. Теперь будем рассматривать и анализировать не только принятые меры по обращениям граждан, а и ответы на них. Занимательное чтение. Я много раз напоминал о важности этой работы. Я сам лично читаю все обращения граждан и рассчитываю, что это также делают все ответственные руководители и делают выводы, – сказал Павел Малков. – Почему такое наплевательское отношение в ряде случаев к людям, да еще и приправленное бюрократическим косноязычием? Их просто футболят, пишут, что невозможно вопрос решить. Что за безобразие? Так не пойдет, коллеги. Надо отреагировать на проблему, с которой обратился человек, и найти решение. Каждого прошу взять на личный контроль и под персональную ответственность работу с обращениями граждан. Это поручение руководителям органов власти и органов местного самоуправления зафиксировано в решении заседания правительства». Губернатор также отметил, что есть ведомства, которые отрабатывают очень много обращений и при этом имеют очень мало негативных оценок со стороны граждан. Остальным нужно отстраивать эту работу.

Расписание некоторых поездов в Рязанской области изменится с 23 октября

Движение поездов на время работ организуется в реверсивном режиме по соседнему пути.

В системе «Безопасный город» уже более 3000 камер по всей области — Павел Малков

Основной поток – почти 2700 камер работает в Рязани.

Власти объяснили перебои с мобильным интернетом в Рязани

На вопрос об отсутствии мобильного интернета ответили в региональном Минцифры.

Елена Рохлина покинула пост министра культуры Рязанской области

И. о. главы Минкульта стала Елена Рохлина.

Убийцей режиссёра Сергея Политика мог оказаться наркозакладчик

Мужчина боролся с "кладменами", которые часто появлялись у его подъезда.

Бесследно исчезнувший в Рязани Илья Фролов найден мёртвым

Поиски мужчины велись с 6 октября.

Опубликовано видео первых секунд после убийства режиссёра Политика

В Сети опубликовано видео первых секунд после убийства режиссёра...

В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

Сообщения от РСЧС поступили в 11:25.

На улице Новой открывают двустороннее движение

Новая схема движения будет действовать с 27 октября.

Стали известны новые подробности убийства режиссёра Сергея Политика 

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого. 

РГУ им. С.А. Есенина объявил о старте конкурса «Профессионал года»

Главная задача конкурса — выявить и поддержать лучших специалистов региона.