ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила подарки рязанцам, которые прожили в браке 50 и 60 лет

Тринадцати достойнейшим семьям в торжественной обстановке вручили бытовую технику. Праздник в честь юбиляров под названием «Золото и бриллианты Рязанской земли» недавно состоялся во Дворце торжеств города Рязани.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков поздравил супругов от лица губернатора Павла Малкова. Он подчеркнул, что семья является основой традиционных ценностей, а каждый из присутствующих гостей — безусловный авторитет и гордость нашего региона.

Директор ГБУ Рязанской области «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова рассказала трогательные истории знакомства и семейной жизни каждой из пар, а начальник Главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина вручила юбилярам благодарственным письма и ценные подарки — бытовую технику. Спонсором приобретения подарков стал «Зелёный сад — наш дом».

В компании с особым вниманием относятся не только к сотрудникам, но и к их семьям. Многие корпоративные мероприятия, в том числе ежегодные поездки в Беларусь на День Победы, рассчитаны на взрослых и детей. В ГК «Зелёный сад — наш дом» уверены, что счастливые семьи — это надёжная опора для коллектива компании и залог успешного будущего всей страны.