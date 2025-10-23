Учительница из Волгограда умерла в свой день рождения в отеле в Казани

В одном из отелей в Казани умерла учитель из Волгограда Екатерина Синельникова, которая проработала более 30 лет в гимназии № 4, пишет V1.RU.
Трагедия произошла 20 октября. Родители учеников позвонили женщине, чтобы поздравить ее с днем рождения, но педагог не взяла трубку. Выяснилось, что у нее остановилось сердце.
Подруга Синельниковой уточнила, что она взяла отпуск и поехала в Казань на соревнования к 17-летнему сыну, который занимается баскетболом. Вероятно, она не успела позвать на помощь.
Прощание с учителем пройдет 24 октября на Центральном кладбище, ее похоронят на Моторном кладбище.