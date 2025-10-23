Творческая встреча по итогам 11-го российского тура рязанской группы Feelin’s прошла в Есенинской библиотеке

В среду, 22 октября в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина состоялась творческая встреча, на которой были подведены итоги российского концертного тура группы Feelin’s и итальянского вокалиста Бориса Саволделли. Коллектив в год 130-летия великого поэта рязанской земли представил новый альбом серии «ЕсенинJazz» под названием «ЕсенинBlues». Тур суммарно охватил 20 городов.

— Каждый раз, выходя на сцену в том или ином городе, я с гордостью говорю, что мы – команда из Рязани, — прозвучали открывающие слова Геннадия Филина, руководителя группы и автора проекта.

Известный в регионе и за его пределами джаз-бэнд Feelin’s совместно с итальянским вокалистом-виртуозом Борисом Саволделли продолжает актуализировать и популяризировать творчество Сергея Есенина благодаря самому масштабному своему проекту «ЕсенинJazz». Серия альбомов «ЕсенинJazz», основанная на культурной ассимиляции и аутентичной, со слов Бориса Саволделли, передаче «русского духа», новаторская еще и благодаря уникальному подходу к жанру – джаз рифмуется и перетекает в блюз, фанк, поп– и рок-музыку.

— Сила проекта в двух составляющих. Мы исполняем старый итальянский джаз и есенинские песни, которые сходятся, словно пазлы, усиливая друг друга, — подчеркнул Геннадий.

К встрече по видео-связи подключился из Италии и сам вокалист проекта, Борис Саволделли, отметивший, что по его мнению туры с каждом разом становятся всё лучше и лучше.

— Когда вы находитесь с одной командной, одними людьми на протяжении такого долгого времени, вы становитесь единым организмом, одним целым. Это не техническая история. Вы превращаетесь в единую силу, которая несёт зрителю глубокий эмоциональный заряд.

И действительно, группа Feelin’s в очередной раз подтвердила свой статус исполнителя «музыки, объединяющей мир». Свидетельством тому служили в том числе показанные на конференции дорожные хроники и видео-отчёты с концертов, где ярко было видно, сколько людей собирается в залах, чтобы проникнуться творчеством, живущим в веках.

В завершении встречи у гостей была возможность задать интересующие вопросы.

