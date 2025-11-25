«Переполох в доме Сганареля» показали на «Свиданиях на Театральной. Семья» в Рязани

В этом году каждый спектакль «Свиданий на Театральной» в Рязани — это что-то совершенно уникальное, отличное от того, что было показано ранее. Стиль, форма, настроение и общий подход к рассказу истории разнятся от одного к другому, и это позволяет взглянуть на фестиваль, словно на полотно, отдельные яркие или мрачные элементы которого сосуществуют в гармонии друг с другом, отражая многоликость театра. Так, яркий, заводной и местами приятно карикатурный «Переполох в доме Сганареля», основанный на комедии Мольера «Любовь-целительница» и представленный Новомосковским филиалом Тульского государственного театра драмы имени М. Горького, стал пятой постановкой события. Давайте же подробнее познакомимся с этим весёлым, музыкальным и, на самом деле, глубоко трогательным уроком о вреде гиперопеки и женской изобретательности.

Сюжет

Свет в зале гаснет, загораются прожекторы, направленные на сцену. В сопровождении очаровательного балета появляется сам французский Король, что предупреждает нас, гостей, о том, что действо, в которое мы собираемся погрузиться — спектакль, подготовленный по его прихоти не более, чем за пять дней. Такая рамочная структура еще не раз сыграет на комедийный эффект в дальнейшем.

В центре повествования – буржуа Сганарель, чья дочь неожиданно теряет всякий интерес к жизни и вместе с тем совершенно не хочет отвечать на вопросы отца об этом. Причину терзаний готичной красавицы разгадывает служанка и по совместительству лучшая, но не замечаемая в этом плане советчица Сганареля Лизетта. Итак, юная Люсинда страдает от любви к Клитандру, что сделал ей предложение, на которое не позволил ответить согласием отец — классический сюжет о возлюбленных, которые по какой-либо причине не могут быть вместе, играет новыми красками в юмористическом свете, ибо герои не говорят, а действуют, пусть и с подачи всё той же Лизетты.

Суть плана такова — Люсинда притворяется больной и лекарством ей может послужить только замужество. Но вот незадача! Вместо того, чтобы прислушаться к стенаниям дочери, Сганарель нанимает трёх «врачей» — экстрасенса, натуропата и терапевта, — которые куда лучше справляются с задачей угробить Люсинду, нежели исцелить. Именно такая, казалось бы, незатейливая история раскрывается в полной красе благодаря блестящим в прямом и переносном смысле костюмам, остроумным шуткам и разнообразной и радующей глаз хореографии.

Персонажи

Каждый из героев — воплощение определённого эффектного, запоминающегося комедийного образа. Притом центральные из них не лишены своих глубины и даже некоторой драматичности.

Так, Сганарель — суетливый, но властный отец-«наседка». Он готов исполнить любой каприз дочери, лишь бы поднять ей настроение, однако стоит только узнать, что та намеревается выйти замуж и покинуть его, обращается непримиримо строгим. Сганарель добр, но всё ещё аристократичен и потому не приемлет к себе неуважительного отношения. Наконец, Буржуа не шутит целенаправленно, смех рождают курьёзные взаимодействия с ним.

Люсинда — олицетворение подросткового бунта. Одетая во всё чёрное, накрашенная чёрной помадой, девушка мается от скуки и нежных чувств, позволяя себе выплакаться только Лизетте, готовой её понять. В свою очередь её возлюбленный Клитандр — по натуре поэт, а на деле по какой-то неозвученной причине не может выговаривать глаголы. В общении друг с другом они по-юношески неловки, но искренни, отчего наблюдать за взаимодействиями пары одно удовольствие.

Лизетту можно назвать «затейницей». Рассудительной, но прямолинейной служанке палец в рот не клади, дай пошутить над Сганарелем. Вместе с тем, как она сама отмечает, жизнь её наградила необычайными состраданием и сочувствием к любящим и несчастным сердцам.

Амбассадором же непосредственно комедии становится троица Ювелира, Гобеленщика и Абата, которые и представляются по ходу повествования теми самыми «целителями», благодаря которым мы услышим самые остросоциальные, притом не потерявшие актуальности шутки и увидим самые зрелищные номера с участием балета.

Конечно, нельзя не отметить безумно харизматичного Короля и еще одного слугу Сганареля Шампаня, раз за разом скандирующего «Танцуют все!».

Декорации, костюмы, музыка

Львиную долю очарования спектакля обеспечивает потрясающая сценография. Визуал постановки — то, что переносит зрителя в Мольеровские времена, то, что мы представляем, слыша слово «театр». Декорация, представляющая собой зелёные стены сада Сганареля, даёт простор для всевозможных хореографических номеров — балет, дефилирующий среди лавочек во время сбора советников в самом начале, марш дезинфекторов, Люсинда, висящая над основной сценой в прозрачном кубе, словно в самом деле скованная болезнью… Кроме того, труппа не стесняется использовать для своих перемещений и сам зал, и даже ложу. Резюмируя, спектакль смотрится масштабно.

Впечатление производят и контрастный сценический грим и богатые костюмы. Каждый лик — венецианская маска, каждый наряд — всплеск изящества, помпезности и искр. Всё это обеспечивает максимальный эффект погружения в историю и эпоху.

Отдельное внимание стоит уделить музыке. Вживую струятся со сцены и наполняют зал звуки электрогитары, барабанов и синтезатора, что не только радует слух, но и служит иногда появлению еще большего количества шуток — Сганарель то предлагает Люсинде поучиться игре на «клавесине», то зачем-то уводит с собой гитариста. Лейтмотивом же сквозь повествование проходит трепетный и немного печальный дуэт Клитандра и Люсинды, живое исполнение которого трогает душу.

Юмор

Не будет преувеличением сказать, что «Переполох» «заигрывает» со всеми возможными видами юмора. Здесь и привычные сарказм с иронией, и неоднократные повторения, формирующие дополнительный уровень идентичности спектакля, и ситуативный юмор, и буффонада, и апеллирование к современности. Так, например, натуропат и экстрасенс упоминают знаменитые мемы про «силу земли» и «сущность в виде гномика».

Развязка

Завершается спектакль в лучших комедийных традициях. Горе-врачи удирают, не дав никаких дельных рекомендаций, и Сганарель, расстроенный и рассерженный, наконец прислушивается к Лизетте, которая утверждает, что знает подходящего целителя. Прибыв, тот заявляет, что единственное лекарство, способное спасти бедняжку Люсинду — бракосочетание, и он, так уж и быть, готов его разыграть притом, что концепцию женитьбы отрицает. Сганарель, такой подход одобряя и не видя никакого подвоха, простодушно даёт все возможные согласия и отписывает дочери солидное приданое, однако…

Конечно, целителем оказывается Клитандр. Вволю натанцевавшись, они с Люсиндой за руку убегают прочь из зала, оставляя Сганареля сначала дезориентированным, а вследствие отчаявшимся. Как любимая дочь так легко его покинула?

К счастью, впасть в уныние и зрителю тоже не дают. Ведь все же помнят, что происходящее — плод трудов Королевской театральной труппы? Даже финальное представление актёров превращается в шоу.

Итог

«Переполох в доме Сганареля» — это определённо феерия, нашедшая отклик в сердцах зрителей. Экспрессивная, стильная и по-хорошему вычурная постановка встретила громкие овации и неоднократные вызовы «на бис», что абсолютно заслуженно. Идеальное сочетание духа Мольера и современных театральных приёмов, ставшее по-настоящему смешным и цепляющим праздником.

Возрастное ограничение: 16+