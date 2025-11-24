Исследования рязанского учёного Ивана Черных в области борьбы с онкологией удостоены президентской стипендии

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы вот уже которое интервью знакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальныяче технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.

В сегодняшнем нашем материале речь пойдёт о крайне животрепещущей теме — противодействии онкологическим заболеваниям. Иван Черных, заведующий кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии РязГМУ им. И.П. Павлова, доктор биологических наук, работал по теме «Исследование противоопухолевой активности золотых гликонаночастиц in vitro». С этим исследованием он одержал победу в Конкурсе на получение стипендии Президента РФ. С корреспондентом 7info Иван поделился подробностями своей деятельности.

С фармакологией не расставаться

— Для начала расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь в науке. И как вы пришли к фармацевтической химии?

— Наукой я начал заниматься уже в зрелом возрасте, в конце пятого курса, когда решил поступать в аспирантуру. Причём выбор пал на фармакологию, о чем никогда впоследствии я не жалел. На соответствующей кафедре под руководством профессора и моего глубокоуважаемого Учителя Елены Якушевой приобрёл необходимые научные компетенции, сформировался как исследователь.

После защиты кандидатской диссертации немного изменил научный вектор и переключился на максимально близкую мне, как выпускнику фармацевтического факультета, фармацевтическую химию и фармакогнозию (пр.: наука, изучающая лекарственное сырьё растительного и животного происхождения и продукты переработки такого сырья).

В этой области можно успешно совмещать как химический синтез и экстракцию (пр.: методы искусственного создания химических соединений в лабораторных и промышленных масштабах и извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью растворителя, практически не смешивающегося с исходной смесью, соответственно), так и последующие фармакологические изыскания.

Во имя благой цели

— Что подтолкнуло вас заняться именно исследованием противоопухолевой активности золотых гликонаночастиц?

— Наночастицы золота и оценка их противоопухолевой активности – это одно из научных направлений нашей кафедры, которое позволило нам освоить методики синтеза наноразмерных металлов и модификации их поверхности, а также скрининг химиотерапевтического потенциала (пр.: процесс выявления и оценки способности подавлять рост злокачественных клеток) различных веществ. Это был наш первый опыт, увенчавшийся обнадёживающими результатами. Исследования в этой области продолжаются.

— Ваша работа крайне актуальна для современной онкологии. Какие, по-вашему, главные её нынешние проблемы? Своим исследованием вы пытаетесь решить именно их?

— Поиск новых противоопухолевых агентов – это, несомненно, одна из ведущих задач учёных различных областей, от химиков и фармакологов до практикующих онкологов. Это продиктовано ежегодным ростом онкозаболеваемости (пр.: к 2050 году число новых случаев заболевания раком во всем мире достигнет почти 35 миллионов, что на 77% больше, чем в 2022 году, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения) и развитием химиорезистентности, иначе говоря устойчивости опухолевых клеток. Поэтому данное научное направление не обошло и нашу кафедру.

— А какие исследовательские методы вы использовали для своей работы?

— Как химическая кафедра мы активно используем приёмы органического синтеза фармакологически активных веществ с подтверждением их структуры современными физико-химическими методами – ИК-спектрофотометрия (раздел спектроскопии, изучающий взаимодействие инфракрасного излучения с веществами), ЯМР- и масс-спектроскопия (методы исследования структуры молекул), а также экстракцию биологически активных веществ растительного происхождения.

Тесная коллаборация с другими подразделениями нашего ВУЗа – кафедрами фармакологии, микробиологии, биохимии и центральной научно-исследовательской лабораторией, – позволяет производить комплексную оценку фармакологической активности наших веществ, оценивать их механизмы действия in silico (компьютерное моделирование биологического исследования), in vitro (эксперименты, проводимые в искусственных условиях, вне организма или естественной среды) и in vivo (эксперименты на (или внутри) живой ткани при живом организме).

— А каковы основные механизмы противоопухолевой активности? Можете объяснить простыми словами?

— Противоопухолевая активность веществ может быть реализована самыми разными путями, приводящими к нарушению одного или нескольких биохимических механизмов трансформированной клетки или ткани: репликации ДНК (пр.: процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской), транскрипции и трансляции белка (пр.: два ключевых этапа биосинтеза белка), ангиогенеза (пр.: процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани) и прочих.

Проблема в таргетной доставке противоопухолевого агента – это должно происходить без токсического воздействия на здоровые клетки.

— Вы уже применяли своё исследование на практике каким-либо образом?

— Исследования на данный момент носят преимущественно фундаментальный характер, для «выхода в клинику» разрабатываемые нами вещества должны пройти серьёзный путь доклинических и клинических исследований.

Реального практического выхода мы достигли в области изучения растительных экдистероидов (пр.: класс природных соединений), на основе которых была создана и зарегистрирована линейка парфюмерно-косметических средств.

Учёный – это навсегда!

— С какими вызовами и трудностями вы столкнулись в ходе работы над проектом?

— Основная трудность – это наша лень! В нашем вузе для активных ученых открыты все дороги – лаборатории оснащены современным оборудованием, есть возможности повышать квалификацию, сотрудничать с коллегами других кафедр, других университетов.

— Теперь давайте немного отвлечёмся от науки. Чем вы любите заниматься в свободное время? Расскажите о своих хобби.

— Настоящий исследователь с наукой не расстаётся, научные идеи он может и должен генерировать постоянно. Но, конечно, и другие интересы у меня тоже есть. В первую очередь – это моя семья!

— Как мило! Наконец, какой бы совет вы дали молодым учёным нашего региона?

— Мой совет – вы занимаетесь правильным делом, ничего не бойтесь и не унывайте, всё в ваших руках!

Полина Иманова

