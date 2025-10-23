Четверг, 23 октября, 2025
Культура и события

«Ростелеком» и музей МХАТ расскажут историю театра в России

Валерия Мединская

Образовательная онлайн-платформа «Ростелеком Лицей» и музей Московского Художественного академического театра (МХАТ) представили совместный просветительский проект «Константин Станиславский. В поисках системы». Премьера состоялась в доме-музее К.С. Станиславского.

Десятисерийный документально-художественный проект рассказывает, как создавался драматический театр в нашей стране. Видеоролики посвящены истории творчества великих театральных деятелей — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. В съемках мини-фильмов приняли участие молодые актеры, студенты Школы-студии МХАТ, а также сотрудники музея МХАТ.

При создании сюжетов использовались современные технологии. В частности, с помощью искусственного интеллекта в каждой серии «оживают» картины и фотографии конца XIX – начала XX века, это делает тему театра более доступной и интересной для юных зрителей.

Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Театр всегда был и остается одним из самых притягательных видов искусства, но вместе с тем, по разным причинам, и не самым доступным для большинства. Мы с партнерами из музея Московского Художественного академического театра нашли прекрасный способ объединить желание “нести театр в массы” с возможностями цифровых технологий делать это, несмотря на расстояния. Итогом совместной работы стал современный документально-игровой сериал, который, уверен, привлечет молодых людей к изучению нашего культурного наследия в целом, и театрального, в частности. А заодно напомнит, что знаменитое “Не верю!” и его автор — часть культурного кода нашей страны».

Павел Ващилин, директор Музея МХАТ:

«В эпоху обилия контента важно создавать форматы, которые точно смогут удержать внимание молодой аудитории. В нашем совместном с “Ростелекомом” проекте “Константин Станиславский. В поисках системы” нам удалось это сделать. Знание темы, интересный сюжет, профессиональная актерская игра, а также современные технологии позволили нам создать качественный и креативный материал, сочетающий в себе образование и развлечение. Уверен, проект повысит интерес молодежи к истории театра нашей страны».

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:
«Сегодня “Ростелеком Лицей” становится важной онлайн-площадкой не только для подготовки к экзаменам, но и для расширения кругозора молодого поколения. Именно в этом заключается главная цель нашего проекта “Константин Станиславский. В поисках системы”. Курс знакомит аудиторию с истоками отечественного театра и показывает, какое влияние российская театральная школа оказала на мировую культуру. А использование инновационных технологий позволит каждому зрителю почувствовать связь между историей и современностью».

Первые пять серий проекта уже размещены на «Ростелеком Лицей» и доступны для всех авторизованных пользователей.

Курс «Константин Станиславский. В поисках системы» также включает конспекты с дополнительными материалами и задания для самопроверки.

Возрастное ограничение 12+

