Четверг, 23 октября, 2025
6.9 C
Рязань
Общество

Карта семей России конкурса «Это у нас семейное» объединила более 25 тысяч команд

7info7

Свыше 25 тысяч семейных команд зарегистрировались на карте семей России – сервисе конкурса «Это у нас семейное», благодаря которому участники по всей стране знакомятся друг с другом. Теперь конкурсанты, вышедшие в полуфинал самого народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», с нетерпением ждут личной встречи с новыми друзьями. Окружные полуфиналы начнутся в ноябре 2025 года, первый из них пройдет для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону.

Более 25 тысяч конкурсантов по всей стране от Камчатки до Калининграда создают большое семейное сообщество с помощью онлайн-сервиса «Карта семей России». Ресурс доступен зарегистрированным участникам конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в их семейных аккаунтах. Для добавления своей семьи на карту нужно придумать название команды, указать месторасположение, внести контактные данные, добавить фото и кратко рассказать о своих увлечениях, интересах, хобби. После прохождения модерации семьям становится доступен функционал: можно увидеть себя на общей карте, искать другие семьи и добавлять их в друзья. Все как в обычной социальной сети: семейная команда отправляет запрос в друзья, и, при его одобрении, семьям взаимно раскрываются указанные контакты, вся информация и возможность общения.

«Мы рады, что карта семей России востребована и пользуется популярностью среди участников как первого, так и второго сезонов конкурса «Это у нас семейное». Мы задумывали сервис как возможность каждой команде стать частью большого семейного сообщества – объединяться не только членами своей семьи, но и знакомиться с жителями своего и других регионов, поддерживать связь, обмениваться опытом и впечатлениями от конкурса. Для общения совершенно не важен статус участников – внести свою семью на карту может любая команда, зарегистрированная на участие в любом сезоне конкурса», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

У семьи Бедновых из села Рыбное Рязанской области 100 друзей на карте. Как говорит мама Наталья, конкурс «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил семьи из разных уголков России, и ей было интересно познакомиться с людьми, живущими на Крайнем Севере или Дальнем Востоке, придерживающимися других обычаев и традиций. Со многими она поддерживает связь, поздравляет с праздниками.

«Мы познакомились с семьей Архиееревых из города Байконура, ведем с ними переписку – это так интересно, ведь это другая страна, другой уклад жизни. Мы с удовольствием обмениваемся с мамой Евгенией новостями, обсуждаем вопросы воспитания детей, поздравляем друг друга с праздниками. У нас сложились близкие, доверительные отношения. Мы очень благодарны конкурсу «Это у нас семейное» за такую возможность. Хочется познакомиться со всеми. Мне интересно, сколько конкурсантов живет в нашем городе, мы готовы знакомиться и дружить, потому что участники конкурса «Это у нас семейное» – самые лучшие», делится мама Наталья.

Команда Карамовых из башкирского Ишимбая благодаря карте семей подружилась с семьей Барминых, живущей в том же городе. Как рассказывает мама Гюзель, ей было особенно важно найти единомышленников, разделяющих ценности конкурса «Это у нас семейное», в своем городе. Конкурсанты нашли на карте семей команду, живущую в соседнем районе, отправили запрос – и неожиданно обрели самых настоящих друзей.

«Оказалось, что наши дети увлекаются исследованиями своего рода, мы встретились на муниципальной научно-практической конференции для школьников. Пока наши дети выступали со своими исследовательскими работами, мы общались. Обсуждали вопросы воспитания, обменивались опытом участия в различных конкурсах, вместе радовались, когда наши дети заняли призовые места. Потом мы вместе оказались на Всероссийской конференции «Старт науки» в городе Стерлитамаке. На этой конференции я помогала переключать слайды старшей дочери Барминых. В результате она заняла первое место, и я радовалась, как будто бы это моя дочь победила! Ведь я тоже была причастна к этой победе, хоть и немного», – говорит мама Гюзель Карамова.

Семья Смагиных, Звягинцевых из Омска уверена, что карта семей России – волшебная, ведь на ней они смогли найти старых друзей.

«Мы встретились с семьей Тоцких из Исилькуля на полуфинале в Красноярске в первом сезоне, честное слово, для нас это оказались родственные души. Помню эти долгие посиделки за одним столом – завтраки, обеды, ужины. До сих пор согреваюсь этим теплом, вспоминая наш искренний смех и бесконечно интересные разговоры. Но судьба приготовила нам небольшое испытание: мы разъехались, забыв обменяться контактами! Казалось бы, на этом все могло бы и закончиться», – говорит мама Яна.

Однако, вернувшись с полуфинала, семьи нашли друг друга на карте, и их дружба расцвела с новой силой. Команды стали по-настоящему близки – делятся самыми сокровенными победами и переживаниями, поздравляют друг друга с каждым праздником.

«А зимой мама этого замечательного семейства Таня выручила меня, достав целебный деревенский мед и барсучий жир, которыми мы спасались от простуды», – делится Яна.

Сейчас мамы Яна и Таня создали целое сообщество – группу в социальных сетях для омичей, где можно обмениваться опытом и делиться информацией о конкурсе.

«Карта дала нам возможность восстановить связь с прекрасной семьей Звягинцевых, и сейчас мы точно не потеряемся. Мы, поддерживая друг друга, вместе прошли в полуфинал второго сезона и поедем в Новосибирск, а еще мы нашли другие семьи конкурсантов из нашего города и создали наш региональный душевный чат», – говорит мама Татьяна.

«Мир гораздо теснее, чем мы иногда думаем. Вот уже больше семи лет моя золовка и свекровь доверяют свои волосы только одному мастеру – Анне Тимофеевне. Периодически и мы стали посещать этого мастера. И представьте наше удивление, когда, изучая карту участников всероссийского конкурса семей, мы увидели знакомое и дорогое нам лицо! Анна Тимофеевна – не только виртуоз своего дела, но и любящая мама и бабушка, которая вместе со своими детьми и внуками делится своей семейной историей. Было невероятно приятно и тепло на душе от осознания, что твой мастер, тоже участвует в таком важном и масштабном событии. Это чувство настоящей, живой связи между людьми», – отмечает мама Яна.

Многодетная семья Григорьевых, Семеновых из чувашского города Чебоксары еще в ходе первого сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» познакомилась с семьей Кабуловых из села Аксарки Ямало-Ненецкого автономного округа. Оказалось, что у семейных команд очень похожие взгляды, ценности и интересы. Конкурсанты нашли друг друга на карте семей России и теперь поддерживают связь: общаются, делятся новостями, поздравляют друг друга с праздниками. Теперь их мечта – съездить друг другу в гости.

«Мы обратили внимание другу на друга, когда просматривали ролики в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ЭтоУНасСемейное, это было еще в ходе первого сезона. Стали делиться впечатлениями о конкурсе, роликами и переживаниями. Затем – рассказами о природе, погоде, обычаях. Оказалось, у нас много общего: большие многодетные семьи, дети примерно одного возраста, нам нравится край, где мы живем. И еще мы замечаем красоту вокруг, любим путешествия, домашний уют и природу», – говорит мама Татьяна.

На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. В полуфиналы по итогам дистанционного этапа вышли 1523 команды. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Новости России

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...
Общество

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.

Последние новости

Участник «ГЕРОИ62» осваивает профессию дизайнера

Владимир Кучерян, участник кадрового проекта «ГЕРОИ62», применяет свой многолетний опыт в строительстве в новой для себя сфере.

В Рязанской области прозвучал отбой угрозы атаки беспилотников

Режим угрозы налёта действовал несколько часов.

На счетах рязанского мэра Артёмова могут быть незадекларированные миллионы

Официального подтверждения этой информации нет, проверка только началась.

Приложение «Госуслуги Дом» обновило функционал

Мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое делает управление многоквартирными домами более удобным и эффективным.

Глава Рязани Татьяна Панфилова назвала отстранение Артёмова «единственно верным решением»

Артёмова отстранили от поста мэра Рязани, а также он сложил полномочия секретаря местного отделения ЕР.

«Ростелеком» и музей МХАТ расскажут историю театра в России

Десятисерийный документально-художественный проект рассказывает, как создавался драматический театр в нашей стране.

Рязанская группа перевоплотилась в Serebro в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В эту субботу на ТНТ вышел третий выпуск нового сезона проекта «Ярче звёзд» — музыкального шоу перевоплощений, которое на одной сцене собирает самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов.

Творческая встреча по итогам 11-го российского тура рязанской группы Feelin’s прошла в Есенинской библиотеке

Тур суммарно охватил 20 городов.

Школьница из Рязанской области получила медаль Совфеда «За проявленное мужество»

Юная Варвара из Скопинского района спасла из воды ребёнка.

Сын что-то скрывает, считает блогер, искавший пропавшую семью Усольцевых

Семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском. Блогер Александр Андрюшенков заявил, что они могли пересечь границу с Монголией и скрыться за рубежом.

Ночью в Рязанскую область придут заморозки

Столбики термометров могут преодолеть минусовой барьер.

Полиция зафиксировала множество нарушений во время рейда по автобусам

Водителей автобусов массово останавливали накануне днём.

Эксперт оценил влияние санкций США против «Роснефти» и «Лукойла»

Эксперт Станислав Митрахович объяснил, почему санкции Дональда Трампа против «Роснефти» и «Лукойла» не нанесут ущерба экономике России.

Рязанцев попросили не пугаться громких звуков при ликвидации обломков подбитых беспилотников

Работы по обезвреживанию частей подбитых дронов ВСУ начнутся 23 октября.

Верховный суд счёл законным «двойной» штраф за превышение скорости

Даже если разница во времени между ними секундная.