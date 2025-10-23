Карта семей России конкурса «Это у нас семейное» объединила более 25 тысяч команд

Свыше 25 тысяч семейных команд зарегистрировались на карте семей России – сервисе конкурса «Это у нас семейное», благодаря которому участники по всей стране знакомятся друг с другом. Теперь конкурсанты, вышедшие в полуфинал самого народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» , с нетерпением ждут личной встречи с новыми друзьями. Окружные полуфиналы начнутся в ноябре 2025 года, первый из них пройдет для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону.

Более 25 тысяч конкурсантов по всей стране от Камчатки до Калининграда создают большое семейное сообщество с помощью онлайн-сервиса «Карта семей России». Ресурс доступен зарегистрированным участникам конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в их семейных аккаунтах. Для добавления своей семьи на карту нужно придумать название команды, указать месторасположение, внести контактные данные, добавить фото и кратко рассказать о своих увлечениях, интересах, хобби. После прохождения модерации семьям становится доступен функционал: можно увидеть себя на общей карте, искать другие семьи и добавлять их в друзья. Все как в обычной социальной сети: семейная команда отправляет запрос в друзья, и, при его одобрении, семьям взаимно раскрываются указанные контакты, вся информация и возможность общения.

«Мы рады, что карта семей России востребована и пользуется популярностью среди участников как первого, так и второго сезонов конкурса «Это у нас семейное». Мы задумывали сервис как возможность каждой команде стать частью большого семейного сообщества – объединяться не только членами своей семьи, но и знакомиться с жителями своего и других регионов, поддерживать связь, обмениваться опытом и впечатлениями от конкурса. Для общения совершенно не важен статус участников – внести свою семью на карту может любая команда, зарегистрированная на участие в любом сезоне конкурса», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

У семьи Бедновых из села Рыбное Рязанской области 100 друзей на карте. Как говорит мама Наталья, конкурс «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил семьи из разных уголков России, и ей было интересно познакомиться с людьми, живущими на Крайнем Севере или Дальнем Востоке, придерживающимися других обычаев и традиций. Со многими она поддерживает связь, поздравляет с праздниками.

«Мы познакомились с семьей Архиееревых из города Байконура, ведем с ними переписку – это так интересно, ведь это другая страна, другой уклад жизни. Мы с удовольствием обмениваемся с мамой Евгенией новостями, обсуждаем вопросы воспитания детей, поздравляем друг друга с праздниками. У нас сложились близкие, доверительные отношения. Мы очень благодарны конкурсу «Это у нас семейное» за такую возможность. Хочется познакомиться со всеми. Мне интересно, сколько конкурсантов живет в нашем городе, мы готовы знакомиться и дружить, потому что участники конкурса «Это у нас семейное» – самые лучшие», – делится мама Наталья.

Команда Карамовых из башкирского Ишимбая благодаря карте семей подружилась с семьей Барминых, живущей в том же городе. Как рассказывает мама Гюзель, ей было особенно важно найти единомышленников, разделяющих ценности конкурса «Это у нас семейное», в своем городе. Конкурсанты нашли на карте семей команду, живущую в соседнем районе, отправили запрос – и неожиданно обрели самых настоящих друзей.

«Оказалось, что наши дети увлекаются исследованиями своего рода, мы встретились на муниципальной научно-практической конференции для школьников. Пока наши дети выступали со своими исследовательскими работами, мы общались. Обсуждали вопросы воспитания, обменивались опытом участия в различных конкурсах, вместе радовались, когда наши дети заняли призовые места. Потом мы вместе оказались на Всероссийской конференции «Старт науки» в городе Стерлитамаке. На этой конференции я помогала переключать слайды старшей дочери Барминых. В результате она заняла первое место, и я радовалась, как будто бы это моя дочь победила! Ведь я тоже была причастна к этой победе, хоть и немного», – говорит мама Гюзель Карамова.

Семья Смагиных, Звягинцевых из Омска уверена, что карта семей России – волшебная, ведь на ней они смогли найти старых друзей.

«Мы встретились с семьей Тоцких из Исилькуля на полуфинале в Красноярске в первом сезоне, честное слово, для нас это оказались родственные души. Помню эти долгие посиделки за одним столом – завтраки, обеды, ужины. До сих пор согреваюсь этим теплом, вспоминая наш искренний смех и бесконечно интересные разговоры. Но судьба приготовила нам небольшое испытание: мы разъехались, забыв обменяться контактами! Казалось бы, на этом все могло бы и закончиться», – говорит мама Яна.

Однако, вернувшись с полуфинала, семьи нашли друг друга на карте, и их дружба расцвела с новой силой. Команды стали по-настоящему близки – делятся самыми сокровенными победами и переживаниями, поздравляют друг друга с каждым праздником.

«А зимой мама этого замечательного семейства Таня выручила меня, достав целебный деревенский мед и барсучий жир, которыми мы спасались от простуды», – делится Яна.

Сейчас мамы Яна и Таня создали целое сообщество – группу в социальных сетях для омичей, где можно обмениваться опытом и делиться информацией о конкурсе.

«Карта дала нам возможность восстановить связь с прекрасной семьей Звягинцевых, и сейчас мы точно не потеряемся. Мы, поддерживая друг друга, вместе прошли в полуфинал второго сезона и поедем в Новосибирск, а еще мы нашли другие семьи конкурсантов из нашего города и создали наш региональный душевный чат», – говорит мама Татьяна.

«Мир гораздо теснее, чем мы иногда думаем. Вот уже больше семи лет моя золовка и свекровь доверяют свои волосы только одному мастеру – Анне Тимофеевне. Периодически и мы стали посещать этого мастера. И представьте наше удивление, когда, изучая карту участников всероссийского конкурса семей, мы увидели знакомое и дорогое нам лицо! Анна Тимофеевна – не только виртуоз своего дела, но и любящая мама и бабушка, которая вместе со своими детьми и внуками делится своей семейной историей. Было невероятно приятно и тепло на душе от осознания, что твой мастер, тоже участвует в таком важном и масштабном событии. Это чувство настоящей, живой связи между людьми», – отмечает мама Яна.

Многодетная семья Григорьевых, Семеновых из чувашского города Чебоксары еще в ходе первого сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» познакомилась с семьей Кабуловых из села Аксарки Ямало-Ненецкого автономного округа. Оказалось, что у семейных команд очень похожие взгляды, ценности и интересы. Конкурсанты нашли друг друга на карте семей России и теперь поддерживают связь: общаются, делятся новостями, поздравляют друг друга с праздниками. Теперь их мечта – съездить друг другу в гости.

«Мы обратили внимание другу на друга, когда просматривали ролики в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ЭтоУНасСемейное, это было еще в ходе первого сезона. Стали делиться впечатлениями о конкурсе, роликами и переживаниями. Затем – рассказами о природе, погоде, обычаях. Оказалось, у нас много общего: большие многодетные семьи, дети примерно одного возраста, нам нравится край, где мы живем. И еще мы замечаем красоту вокруг, любим путешествия, домашний уют и природу», – говорит мама Татьяна.

На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. В полуфиналы по итогам дистанционного этапа вышли 1523 команды. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».