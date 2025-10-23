Карта семей России конкурса «Это у нас семейное» объединила более 25 тысяч команд

Свыше 25 тысяч семейных команд зарегистрировались на карте семей России – сервисе конкурса «Это у нас семейное», благодаря которому участники по всей стране знакомятся друг с другом. Теперь конкурсанты, вышедшие в полуфинал самого народного проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», с нетерпением ждут личной встречи с новыми друзьями. Окружные полуфиналы начнутся в ноябре 2025 года, первый из них пройдет для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону.
Более 25 тысяч конкурсантов по всей стране от Камчатки до Калининграда создают большое семейное сообщество с помощью онлайн-сервиса «Карта семей России». Ресурс доступен зарегистрированным участникам конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в их семейных аккаунтах. Для добавления своей семьи на карту нужно придумать название команды, указать месторасположение, внести контактные данные, добавить фото и кратко рассказать о своих увлечениях, интересах, хобби. После прохождения модерации семьям становится доступен функционал: можно увидеть себя на общей карте, искать другие семьи и добавлять их в друзья. Все как в обычной социальной сети: семейная команда отправляет запрос в друзья, и, при его одобрении, семьям взаимно раскрываются указанные контакты, вся информация и возможность общения.
У семьи Бедновых из села Рыбное Рязанской области 100 друзей на карте. Как говорит мама Наталья, конкурс «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил семьи из разных уголков России, и ей было интересно познакомиться с людьми, живущими на Крайнем Севере или Дальнем Востоке, придерживающимися других обычаев и традиций. Со многими она поддерживает связь, поздравляет с праздниками.
Команда Карамовых из башкирского Ишимбая благодаря карте семей подружилась с семьей Барминых, живущей в том же городе. Как рассказывает мама Гюзель, ей было особенно важно найти единомышленников, разделяющих ценности конкурса «Это у нас семейное», в своем городе. Конкурсанты нашли на карте семей команду, живущую в соседнем районе, отправили запрос – и неожиданно обрели самых настоящих друзей.
Семья Смагиных, Звягинцевых из Омска уверена, что карта семей России – волшебная, ведь на ней они смогли найти старых друзей.
Однако, вернувшись с полуфинала, семьи нашли друг друга на карте, и их дружба расцвела с новой силой. Команды стали по-настоящему близки – делятся самыми сокровенными победами и переживаниями, поздравляют друг друга с каждым праздником.
Сейчас мамы Яна и Таня создали целое сообщество – группу в социальных сетях для омичей, где можно обмениваться опытом и делиться информацией о конкурсе.
Многодетная семья Григорьевых, Семеновыхиз чувашского города Чебоксары еще в ходе первого сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» познакомилась с семьей Кабуловых из села Аксарки Ямало-Ненецкого автономного округа. Оказалось, что у семейных команд очень похожие взгляды, ценности и интересы. Конкурсанты нашли друг друга на карте семей России и теперь поддерживают связь: общаются, делятся новостями, поздравляют друг друга с праздниками. Теперь их мечта – съездить друг другу в гости.
На участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. В полуфиналы по итогам дистанционного этапа вышли 1523 команды. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».
В эту субботу на ТНТ вышел третий выпуск нового сезона проекта «Ярче звёзд» — музыкального шоу перевоплощений, которое на одной сцене собирает самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов.