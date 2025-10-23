Школьница из Рязанской области получила медаль Совфеда «За проявленное мужество»

В рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная церемония награждения памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» ученицы Октябрьской школы Скопинского района Варвары Матюшкиной, спасшей из воды ребенка. Мероприятие прошло в Рязанской областной Думе 23 октября, участие в нём приняли почётные гости.
Награду получила не только сама Варвара. Благодарности за достойное воспитание дочери были удостоены её родители, а педагог был отмечен за вклад в становление личности юной героини.
По словам самой Варвары, в тот решающий момент она не думала ни о чем, кроме как спасти ребенка. Мальчик, которого она вытащила из воды, был ещё дошкольником и очень сильно испугался. Помочь ему было единственным естественным порывом.
Придя домой, девочка спросила у мамы, не будет ли та ругаться из-за того, что она вернулась вся мокрая. На что мама ответила, что гордится ей.
