Школьница из Рязанской области получила медаль Совфеда «За проявленное мужество»

В рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная церемония награждения памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» ученицы Октябрьской школы Скопинского района Варвары Матюшкиной, спасшей из воды ребенка. Мероприятие прошло в Рязанской областной Думе 23 октября, участие в нём приняли почётные гости.

«Варвара, твой поступок — это не просто смелый шаг. Это настоящий урок мужества для миллионов твоих сверстников. В тот день в Скопине не было времени на раздумья, не было места страху. Было лишь утвердительное решение, основанное на самом главном человеческом качестве, это способности сопереживать и готовности прийти на выручку, невзирая на личную опасность. Ты не просто спасла ребёнка из воды, ты доказала, что настоящие герои живут среди нас. Они, как и все, ходят в школу, на работу, но в решающий момент готовы на великий поступок, на подвиг», — сказал Сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог.

Награду получила не только сама Варвара. Благодарности за достойное воспитание дочери были удостоены её родители, а педагог был отмечен за вклад в становление личности юной героини.

По словам самой Варвары, в тот решающий момент она не думала ни о чем, кроме как спасти ребенка. Мальчик, которого она вытащила из воды, был ещё дошкольником и очень сильно испугался. Помочь ему было единственным естественным порывом.

Придя домой, девочка спросила у мамы, не будет ли та ругаться из-за того, что она вернулась вся мокрая. На что мама ответила, что гордится ей.