Школьница из Рязанской области получила медаль Совфеда «За проявленное мужество»

Олеся Чугунова

В рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась торжественная церемония награждения памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» ученицы Октябрьской школы Скопинского района Варвары Матюшкиной, спасшей из воды ребенка. Мероприятие прошло в Рязанской областной Думе 23 октября, участие в нём приняли почётные гости.

«Варвара, твой поступок — это не просто смелый шаг. Это настоящий урок мужества для миллионов твоих сверстников. В тот день в Скопине не было времени на раздумья, не было места страху. Было лишь утвердительное решение, основанное на самом главном человеческом качестве, это способности сопереживать и готовности прийти на выручку, невзирая на личную опасность. Ты не просто спасла ребёнка из воды, ты доказала, что настоящие герои живут среди нас. Они, как и все, ходят в школу, на работу, но в решающий момент готовы на великий поступок, на подвиг», — сказал Сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог.

Награду получила не только сама Варвара. Благодарности за достойное воспитание дочери были удостоены её родители, а педагог был отмечен за вклад в становление личности юной героини.

По словам самой Варвары, в тот решающий момент она не думала ни о чем, кроме как спасти ребенка. Мальчик, которого она вытащила из воды, был ещё дошкольником и очень сильно испугался. Помочь ему было единственным естественным порывом.

Придя домой, девочка спросила у мамы, не будет ли та ругаться из-за того, что она вернулась вся мокрая. На что мама ответила, что гордится ей.

«Для каждого ребёнка, да и даже для взрослого, как показывает наше современное время, важен пример. Если человек проявляет себя, даже не скажу, как герой, он поступает как гражданин, как патриот своей страны, то мы должны это замечать. И этот пример очень важен. Здесь, на самом деле, большая благодарность Совету Федерации за то, что у нас есть такая награда и нам очень почётно и ценно видеть, осознавать, что эту награду получает девочка из района Рязанской области, которая совершила такой мужественный поступок и фактически спасла ребёнка», — отметил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

