Четверг, 23 октября, 2025
6.9 C
Рязань
Происшествия

Полиция зафиксировала множество нарушений во время рейда по автобусам

Валерия Мединская
Фото: t.me/gibdd062

Рязанская Госавтоинспекция зафиксировала множество нарушений во время рейдов по автобусам. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Водители 20 раз нарушили правила перевозок пассажиров и правила дорожного движения. Всех нарушителей полицейские привлекли к ответственности.

Рейды по автобусам проводились в регионе 22 октября. Полиция призывает граждан информировать о нарушениях ПДД.

Новые рейды Госавтоинспекции пройдут сегодня. Сотрудники ГИБДД будут искать водителей с подложными номерами. Также будут выявлять незарегистрированные ТС.

