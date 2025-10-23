Полиция зафиксировала множество нарушений во время рейда по автобусам

Рязанская Госавтоинспекция зафиксировала множество нарушений во время рейдов по автобусам. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Водители 20 раз нарушили правила перевозок пассажиров и правила дорожного движения. Всех нарушителей полицейские привлекли к ответственности.

Рейды по автобусам проводились в регионе 22 октября. Полиция призывает граждан информировать о нарушениях ПДД.

Новые рейды Госавтоинспекции пройдут сегодня. Сотрудники ГИБДД будут искать водителей с подложными номерами. Также будут выявлять незарегистрированные ТС.