Глава Рязани Татьяна Панфилова назвала отстранение Артёмова «единственно верным решением»

Глава муниципального образования, председатель Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова прокомментировала ситуацию с мэром Виталием Артёмовым. Накануне были приостановлены его полномочия в качестве секретаря местного отделения и члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Сегодня, 23 октября, по нему принято ещё одно решение — Артёмов отстранён от поста главы администрации Рязани.

— Решение считаю единственно верным и принятым исключительно в интересах рязанцев. Накопившиеся в городе проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, управления муниципальными финансами напрямую влияют на качество жизни горожан, снижают его, — заявила Панфилова.

В качестве примера она привела едва не сорванное начало отопительного сезона в Рязани. Как отмечает председатель Гордумы, эта ситуация ярко показала имеющиеся недоработки в сфере городского хозяйства и низкую ответственность за результат.

— В этой ситуации иного решения быть не может, — заключила она.

Если вчера поводом для сложения полномочий Виталия Артёмова в качестве партийного секретаря стали многочисленные жалобы рязанцев на проблемы города, то сегодня прозвучал ещё один. Как оказалось, рязанского мэра будет проверять антикоррупционный комитет. У ведомства появились вопросы к достоверности и полноте предоставляемых мэром сведений о доходах.

Согласно решению Гордумы Виталий Артемов был назначен на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, с 24 ноября 2023 года на срок полномочий Рязанской городской Думы IV созыва.

