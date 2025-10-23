Четверг, 23 октября, 2025
6.9 C
Рязань
Власть и политика

Глава Рязани Татьяна Панфилова назвала отстранение Артёмова «единственно верным решением»

Валерия Мединская
Фото: Рязанская городская Дума

Глава муниципального образования, председатель Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова прокомментировала ситуацию с мэром Виталием Артёмовым. Накануне были приостановлены его полномочия в качестве секретаря местного отделения и члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Сегодня, 23 октября, по нему принято ещё одно решение — Артёмов отстранён от поста главы администрации Рязани.

— Решение считаю единственно верным и принятым исключительно в интересах рязанцев. Накопившиеся в городе проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства, управления муниципальными финансами напрямую влияют на качество жизни горожан, снижают его, — заявила Панфилова.

В качестве примера она привела едва не сорванное начало отопительного сезона в Рязани. Как отмечает председатель Гордумы, эта ситуация ярко показала имеющиеся недоработки в сфере городского хозяйства и низкую ответственность за результат.

— В этой ситуации иного решения быть не может, — заключила она.

Если вчера поводом для сложения полномочий Виталия Артёмова в качестве партийного секретаря стали многочисленные жалобы рязанцев на проблемы города, то сегодня прозвучал ещё один. Как оказалось, рязанского мэра будет проверять антикоррупционный комитет. У ведомства появились вопросы к достоверности и полноте предоставляемых мэром сведений о доходах.

Согласно решению Гордумы Виталий Артемов был назначен на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, с 24 ноября 2023 года на срок полномочий Рязанской городской Думы IV созыва.

Читайте также: Мэр нашему дому. Что ждать от нового рязанского градоначальника?

Виталий Артемов занял первое место в конкурсе на должность мэра Рязани

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Новости России

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...
Общество

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.

Последние новости

В Рязанской области прозвучал отбой угрозы атаки беспилотников

Режим угрозы налёта действовал несколько часов.

На счетах рязанского мэра Артёмова могут быть незадекларированные миллионы

Официального подтверждения этой информации нет, проверка только началась.

Приложение «Госуслуги Дом» обновило функционал

Мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое делает управление многоквартирными домами более удобным и эффективным.

«Ростелеком» и музей МХАТ расскажут историю театра в России

Десятисерийный документально-художественный проект рассказывает, как создавался драматический театр в нашей стране.

Рязанская группа перевоплотилась в Serebro в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В эту субботу на ТНТ вышел третий выпуск нового сезона проекта «Ярче звёзд» — музыкального шоу перевоплощений, которое на одной сцене собирает самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов.

Творческая встреча по итогам 11-го российского тура рязанской группы Feelin’s прошла в Есенинской библиотеке

Тур суммарно охватил 20 городов.

Школьница из Рязанской области получила медаль Совфеда «За проявленное мужество»

Юная Варвара из Скопинского района спасла из воды ребёнка.

Сын что-то скрывает, считает блогер, искавший пропавшую семью Усольцевых

Семья Усольцевых пропала в тайге под Красноярском. Блогер Александр Андрюшенков заявил, что они могли пересечь границу с Монголией и скрыться за рубежом.

Ночью в Рязанскую область придут заморозки

Столбики термометров могут преодолеть минусовой барьер.

Полиция зафиксировала множество нарушений во время рейда по автобусам

Водителей автобусов массово останавливали накануне днём.

Эксперт оценил влияние санкций США против «Роснефти» и «Лукойла»

Эксперт Станислав Митрахович объяснил, почему санкции Дональда Трампа против «Роснефти» и «Лукойла» не нанесут ущерба экономике России.

Рязанцев попросили не пугаться громких звуков при ликвидации обломков подбитых беспилотников

Работы по обезвреживанию частей подбитых дронов ВСУ начнутся 23 октября.

Верховный суд счёл законным «двойной» штраф за превышение скорости

Даже если разница во времени между ними секундная.

Владельцем колл-центров с рабынями в Мьянме оказался герой фильма «Казино»

Хозяином лагеря КК Park в Мьянме оказался мафиози Ван...

Мигрант, засунувший руку под куртку школьницы в Красногорске, оправдал себя

Водитель-мигрант, пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку в автобусе,...