Власть и политика

Мэра Рязани Артёмова отстранили от должности до 20 декабря

Валерия Мединская

Стало известно, что мэра Рязани Виталия Артёмова отстранили от должности до 20 декабря. Об этом сообщила Рязанская городская Дума.

Соответствующее решение принято Гордумой в связи с проведением в отношении Артёмова проверки. Его будет проверять региональный антикоррупционный комитет.

Предмет анализа — достоверность и полнота сведений о доходах и имуществе главы администрации.

Ранее стало известно, что Виталия Артёмова отстранили от должности секретаря в партии «Единая Россия» из-за жалоб рязанцев.

Согласно решению Гордумы Виталий Артемов был назначен на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, с 24 ноября 2023 года на срок полномочий Рязанской городской Думы IV созыва.

Читайте также: Мэр нашему дому. Что ждать от нового рязанского градоначальника?

Виталий Артемов занял первое место в конкурсе на должность мэра Рязани

