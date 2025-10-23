Владельцем колл-центров с рабынями в Мьянме оказался герой фильма «Казино»

Хозяином лагеря КК Park в Мьянме оказался мафиози Ван Куок-кой по кличке Сломанный Зуб, который заказал гонконгским продюсерам фильм о себе под названием «Казино», пишет КП .

Как пишет издание, накануне премьеры преступника арестовали, в тюрьме он провел 14 лет.

«Ради съемок мафия, не спросясь властей, на два часа перекрыла мост, связывающий материковый Макао с островом», — говорится в публикации.

После освобождения Куок-кой перенес бизнес, включая скам и наркоторговлю, в Мьянму. Рядом с городом Мьявади китаец арендовал у племени каренов земли под невольничий лагерь.

Как рассказала блогер Светлана Шерстобоева, россиянка Дашима Очирнимаева и белоруска Вера Кравцова были как раз в лагере КК Park. Там находятся мошеннические колл-центры, которые эксплуатируют пленников. Дашиму удалось освободить седьмого октября, а Вера умерла. Обеих заманил в Мьянму один и тот же торговец людьми под ником Руно.