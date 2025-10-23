Четверг, 23 октября, 2025
Мигрант, засунувший руку под куртку школьницы в Красногорске, оправдал себя

Никита Рязанцев
Водитель-мигрант, пытавшийся засунуть руку школьнице под куртку в автобусе, объяснил свои действия случайностью, видео допроса опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.

У задержанного спросили, как он может объяснить свой поступок. Подозреваемый сказал, что коснулся ребенка нечаянно.

«Не знаю что-то, точно не знаю. Я же работал, по телефону разговаривал, руку поставил, а куда — не знаю», — сказал водитель.

При этом его задержали в аэропорту при попытке покинуть Россию.

Мужчину подозреавают в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. По словам других пассажиров, это не первая подобная выходка водителя.

