Приезжая женщина в Ярославле прессует учителя, в дело вмешался глава СК Бастрыкин

Руководитель федерального ведомства вмешался в историю с угрозами в адрес учителя в Ярославской области и поручил возбудить уголовное дело. Поводом стали сообщения в соцсетях и жалобы местных жителей на то, что полиция игнорирует происходящее.

В соцмедиа пишут, что в Ярославле приезжая женщина регулярно угрожает преподавателю из‑за оценок своей дочери. Люди рассказывают, что женщина ведёт себя агрессивно и не стесняется в выражениях, фактически шантажируя педагога.

Местные жители неоднократно писали заявления в органы внутренних дел.

Сейчас следственные органы СК России по Ярославской области проводят процессуальную проверку по статье 119 УК РФ — это угроза убийством, сообщает информационный центр Следкома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал прямое указание руководителю СУ СК по региону Алексею Бессмельцеву возбудить уголовное дело по данному факту.

Также он потребовал представить детальный доклад об установленных обстоятельствах.